Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia arrancó la sesión de este miércoles 7 de octubre en los $3.240 lo que son $1 más cuando se compara con el cierre anterior. De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.240, pero el máximo sube con fuerza hasta los $3.265.

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Con esto, el dólar en Colombia alcanza un precio promedio de $3.259, lo que son $50 más frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

En el plano local, el mercado está pendiente de lo que pueda pasar con el dato de inflación a septiembre que dará a conocer el DANE la tarde de hoy.

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Lo otro que mueve al dólar en Colombia

Una porción de los analistas espera que el dato no varíe sustancialmente, aunque algunos pronósticos señalan que el indicador pudo haberse acelerado a cierre del noveno mes, llegando al 6,34 %.

De otro lado, un informe de JP Tactical muestra que el Banco Mundial mantuvo en 2,3 % su proyección de crecimiento para la economía colombiana en 2026, por encima del promedio regional de América Latina y de países como Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay, aunque por debajo del 2,6 % registrado en 2025.

Recomendado: Factores internacionales aumentaron el precio del dólar en Colombia y podrían ubicarlo este mes alrededor de $3.200

En el escenario internacional, el dólar en Colombia se condiciona por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que continúan estancadas, “luego de que Washington señalara que Teherán ha dejado pasar varias oportunidades para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear”.

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