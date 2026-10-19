Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es un indicador de primer orden en el panorama económico colombiano, ya que define el valor del peso respecto a una divisa extranjera. Según información de 90minutos.co, el dólar estadounidense es la referencia principal en este cálculo, porque es la moneda que predomina en la mayoría de las operaciones que involucran comercio exterior, inversiones y financiamiento internacional para Colombia. Este indicador expresa con precisión cuántos pesos colombianos se necesitan para conseguir un dólar. Así, su dinámica ofrece una ventana para entender los efectos inmediatos que tiene una variación en la cotización del dólar sobre la vida económica nacional.

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Los movimientos en la tasa de cambio nominal inciden directamente, de acuerdo con 90minutos.co, a través de dos fenómenos: la depreciación y la apreciación del peso. Cuando la tasa de cambio se incrementa, el peso colombiano se deprecia frente al dólar; esto obliga a quienes participan en la economía a entregar más pesos para obtener la misma cantidad de divisa estadounidense, volviendo más costosas las importaciones. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, hay una apreciación del peso, ya que se requieren menos pesos para comprar un dólar. En este escenario, los productos extranjeros se abaratan, pero a los exportadores colombianos se les dificulta competir, pues sus bienes pueden resultar más caros en los mercados internacionales.

El sistema financiero colombiano mide oficialmente estas fluctuaciones a través de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con 90minutos.co, la TRM se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano realizadas el mismo día. En este proceso intervienen bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Para que una transacción se contabilice en la TRM, debe cumplirse en ambas monedas el día que se negocia.

En el momento, la tasa representativa del mercado establecida es de 3.174,67 pesos colombianos por un dólar, según datos de 90minutos.co. De esta manera, cada ajuste en la tasa de cambio afecta tanto los precios internos como la competitividad del país en el contexto global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la depreciación del peso colombiano a la economía nacional?

La depreciación del peso, según explica 90minutos.co, encarece las importaciones, ya que se necesitan más pesos para comprar cada dólar. Esto implica mayor costo de productos y servicios adquiridos en el extranjero, afectando los precios internos y la capacidad de compra de los consumidores.

¿Qué significa TRM y quiénes participan en el cálculo de la tasa de cambio en Colombia?

La TRM, o Tasa de Cambio Representativa del Mercado, es el promedio aritmético de las tasas ponderadas de las transacciones de compra y venta de dólares por pesos en una jornada. El cálculo involucra bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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