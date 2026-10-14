Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal se posiciona como uno de los indicadores económicos más determinantes para la moneda colombiana, pues permite establecer el valor del peso frente a una divisa extranjera. En el contexto colombiano, esta referencia suele calcularse principalmente respecto al dólar estadounidense, hecho que responde a la alta preponderancia de esta moneda en la mayoría de las operaciones de comercio exterior, inversión y financiamiento. Según información suministrada por 90 Minutos, la tasa de cambio nominal expresa, de forma puntual, cuántos pesos colombianos son requeridos para adquirir un solo dólar.

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Este mecanismo reviste relevancia porque cualquier alteración incide de manera inmediata en la economía nacional. Los movimientos en la tasa se manifiestan a través de dos fenómenos: la depreciación y la apreciación del peso. Un aumento en la tasa de cambio nominal implica una depreciación, es decir, el peso colombiano pierde valor frente al dólar y, como consecuencia, se requiere una cantidad mayor de pesos para obtener esa divisa, encareciendo así los productos importados. Por el contrario, si la tasa disminuye, se presenta una apreciación del peso, reflejando su fortalecimiento. Este fenómeno reduce la cantidad de pesos necesarias para comprar un dólar, lo que se traduce en una disminución de los costos de los productos importados; sin embargo, esto puede afectar negativamente la competitividad de los exportadores colombianos porque sus productos resultan más costosos en el exterior.

Para llevar un control estricto y oficial de estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano opera bajo la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según 90 Minutos, la TRM se define como el promedio aritmético de las tasas ponderadas que derivan de todas las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos, siempre que ambas monedas se negocien para el mismo día. En este mercado intervienen entidades vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex.

De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, la TRM vigente establece que un dólar equivale a 3.181,74 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal a las importaciones y exportaciones en Colombia?

Las fluctuaciones en la tasa de cambio nominal impactan directamente el precio de los productos importados y exportados. Una depreciación del peso encarece las importaciones porque se necesita más moneda local para adquirir dólares; simultáneamente, favorece a los exportadores al hacer más competitivos sus productos en el exterior. Por el contrario, la apreciación reduce el costo de los bienes importados, pero puede perjudicar a quienes venden productos fuera del país.

¿Qué significa Tasa Representativa del Mercado (TRM) y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor promedio de las transacciones de compra y venta de dólares por pesos en el mercado, contabilizando únicamente aquellos acuerdos en los que el intercambio se realiza el mismo día. Este promedio se obtiene considerando todas las operaciones efectuadas por diferentes entidades financieras vigiladas en Colombia, entre las cuales se incluyen bancos, corporaciones y compañías de financiamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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