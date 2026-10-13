DAVIbank anunció que integrará sus operaciones financieras y bancarias en Colombia con Banco Davivienda a partir del próximo 1 de noviembre de 2026, luego de que su Junta Directiva autorizara la firma de un contrato para transferir sus activos, pasivos y contratos.

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La decisión fue aprobada durante una reunión extraordinaria celebrada el 13 de octubre de 2026, después de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes y evaluar una valoración independiente realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC), mediante metodologías de reconocido valor técnico.

Según el comunicado, la operación contempla la suscripción de un Contrato de Cesión Parcial de Activos y Contratos, en el que Banco Davivienda S.A. actuará como cesionario y recibirá los elementos relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank.

La fecha prevista para hacer efectiva la cesión y completar la integración de las operaciones en Colombia es el 1 de noviembre de este año.

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Con este proceso, los activos, pasivos y contratos vinculados a la actividad bancaria de DAVIbank pasarán a Banco Davivienda, conforme a las condiciones acordadas entre las entidades.

La compañía señaló que los demás términos y condiciones de la operación se darán a conocer al mercado una vez el contrato sea firmado por las partes involucradas.

Por ahora, no se han divulgado detalles adicionales sobre el alcance específico de la integración ni sobre sus posibles efectos para los clientes.

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