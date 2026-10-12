Por: France 24

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Un viraje decisivo en la economía mundial ha quedado plasmado con la reciente entrega del Premio de Economía de 2026 a Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la Universidad de Columbia. La Real Academia Sueca de Ciencias destacó el valor de sus contribuciones al desarrollo de teorías y herramientas para enfrentar mejor las fluctuaciones económicas, partiendo de la premisa de que la estabilidad económica responde tanto a los grandes indicadores como a las decisiones cotidianas de hogares y empresas. La cobertura de medios como Reuters, AP y AFP confirma que los modelos impulsados por Hall y Woodford ya forman parte de las herramientas más empleadas por bancos centrales y gobiernos a la hora de enfrentar desafíos como la inflación o las crisis energéticas.

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Estas investigaciones marcaron un antes y un después en la economía contemporánea. Según el comité responsable del galardón, los trabajos sentaron bases robustas para responder a desafíos recientes, incluida la pandemia, subrayando que las fórmulas tradicionales necesitaban perfeccionarse. Así, Hall y Woodford se distanciaron de las limitaciones del modelo propuesto por John Maynard Keynes, en el que prime el estímulo a la demanda con gasto público y reducción de impuestos. La evidencia de la década de 1970 —caracterizada por la coexistencia de inflación y desempleo, un fenómeno llamado estanflación— demostró que las relaciones entre crecimiento, empleo e inflación son mucho más complejas.

El avance consistió en perfeccionar los modelos de estabilización con una visión “de abajo hacia arriba”, es decir, fundada en lo que ocurre a nivel de consumidores y empresas. Hall puso en primer plano la importancia de las expectativas de los hogares sobre sus ingresos y la manera en que ajustan su consumo, diferenciando, de acuerdo con un estudio de 1982 realizado junto con Frederic Mishkin, entre quienes pueden anticipar y ahorrar frente a futuros ingresos y quienes viven al día. Este matiz ayuda a comprender por qué las políticas económicas tienen efectos diferentes según el perfil de cada grupo social.

Por su parte, Michael Woodford se enfocó en la política monetaria, en particular, en cómo la comunicación de los bancos centrales puede modular las reacciones de empresas y consumidores antes incluso de que cambien los tipos de interés. El fenómeno de la “rigidez de precios” y la estrategia conocida como forward guidance u orientación futura, fueron centrales para su análisis, sobre todo tras la crisis financiera de finales de la década de 2000, cuando la comunicación institucional resultó vital para influir en las expectativas del mercado.

Estos aportes no solo perfeccionaron la medición de la brecha del producto —la diferencia entre el nivel real y el potencial de la economía— sino que integraron las decisiones microeconómicas a la toma de grandes decisiones de política económica. El premio, dotado con 12 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), vuelve a reconocer el papel predominante de Estados Unidos entre los galardonados y reabre el diálogo sobre la relevancia de considerar el comportamiento individual cuando se diseñan políticas para tiempos de crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Robert Hall y Michael Woodford recibieron el Premio de Economía en 2026?

Robert Hall y Michael Woodford fueron reconocidos, de acuerdo con la Real Academia Sueca de Ciencias, por su papel en el desarrollo de modelos económicos que consideran las decisiones individuales de hogares y empresas para explicar y enfrentar las fluctuaciones económicas. Sus enfoques permitieron perfeccionar las políticas públicas y bancarias en contextos de crisis y cambiaron la perspectiva dominante sobre la estabilización, fundamentalmente a partir de la década de 1970.

¿Qué es el concepto de “rigidez de precios” en la economía?

La “rigidez de precios” es un fenómeno estudiado por Michael Woodford según el cual los precios en la economía no siempre responden de forma inmediata a los cambios en la demanda o las condiciones del mercado. Esta característica influye notablemente en la efectividad de la política monetaria, pues permite que las decisiones de los bancos centrales tengan impacto en la economía incluso después de ser anunciadas y resalta la importancia de la comunicación institucional, como ocurre con la estrategia de forward guidance o ‘orientación futura’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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