Comerse una bandeja paisa en Medellín cuesta cada vez más, según una recopilación que hizo El Colombiano. En algunos restaurantes del centro de la ciudad, el plato pasó de valer entre 40.000 pesos y 45.000 pesos a llegar a los 50.000 pesos, mientras que el precio promedio subió de 35.000 pesos a 40.000 pesos. El aumento refleja cómo la inflación está golpeando tanto a los consumidores como a los negocios gastronómicos.

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El encarecimiento se presenta en una ciudad donde el costo de vida sigue presionando el bolsillo. Medellín registró una inflación anual de 7,04 % en septiembre de 2026, por encima del promedio nacional de 6,29 %. Además, el rubro de restaurantes y hoteles tuvo una variación de 9,65 %, una señal de las dificultades que enfrenta salir a comer fuera de casa.

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Aunque la bandeja paisa no se mide como un producto independiente dentro del índice de precios al consumidor, sus ingredientes permiten dimensionar el impacto de las alzas. Según cifras del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Dane (Sipsa), el costo de la canasta de ingredientes del plato aumentó 6,6 % entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Entre los productos que más presionaron el valor estuvieron el aguacate Hass, que subió 103,8 %, y la carne de res murillo, con un incremento de 13,8 %.

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Los restaurantes también deben asumir gastos que van más allá de los alimentos. Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga), explicó al medio mencionado que los establecimientos enfrentan aumentos en servicios públicos, arriendos y nómina, además de mayores costos asociados a la contratación formal. Sin embargo, trasladar todos esos incrementos al precio final puede alejar a los clientes.

En Sazón del Rancho, ubicado en el sector de El Hueco, la bandeja paisa cuesta 40.000 pesos, frente a los 35.000 pesos que valía aproximadamente un año atrás. En Brasas de Hollywood, también en esa zona, el plato llegó a $50.000, luego de costar entre 40.000 pesos y 45.000 pesos. Los comerciantes mencionan productos como la carne, el chicharrón, los fríjoles y el aguacate entre los factores que encarecen la preparación. Algunos han optado por reducir sus márgenes de ganancia para no subir demasiado los precios ni disminuir las porciones.

La presión también se siente entre los vendedores que ofrecen alternativas más económicas. Viviana, vendedora ambulante del centro de Medellín, pasó de cobrar 14.000 pesos por una bandeja paisa en octubre de 2025 a 15.000 pesos actualmente. Aunque asegura que mantiene los ingredientes y las cantidades, advierte que la carne, el arroz, la papa y el aceite cuestan más. Para sostener su negocio, ha tenido que ajustar el precio, aunque considera que mantenerlo relativamente bajo ayuda a conservar la clientela.

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El aumento de los precios también está modificando los hábitos de consumo. Según Acoga, algunos clientes que antes pedían entrada, plato fuerte, postre y bebida ahora se limitan al plato principal, y las salidas entre semana son las primeras que recortan. El gremio estima una reducción cercana al 50 % en el consumo por cliente frente a los niveles previos a la pandemia.

Así, el desafío para los restaurantes no es solo cuánto cuesta preparar una bandeja paisa, sino lograr que los consumidores puedan seguir comprándola.

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