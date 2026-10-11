Por: El Espectador

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El más reciente enfrentamiento público entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro tuvo como eje central la presentación de la estrategia "Milagro Week" y el anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella acerca de la entrada al mercado de minerales críticos provenientes del Tolima, con el objetivo explícito de captar inversiones extranjeras. Según lo reportado por El Espectador, estas acciones forman parte de los planes oficiales para dinamizar la economía nacional, iniciativa que Restrepo defendió ante el empresariado y líderes regionales durante su visita a Ibagué en las últimas 24 horas.

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El vicepresidente, en su recorrido, sostuvo encuentros con representantes de sectores como infraestructura, salud y agroindustria, encuentros respaldados por entidades como la Cámara de Comercio de Ibagué y ProTolima. Allí, Restrepo destacó la importancia del campo colombiano en la denominada "Misión Crecer" impulsada por el presidente De la Espriella y remarcó la meta de alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6 %. Está previsto que el portafolio de proyectos para atraer inversión se exhiba el 16 de noviembre en Nueva York, iniciativa que, de acuerdo con funcionarios del gobierno citados en el artículo, surge tras una fuerte caída en la inversión extranjera durante la administración anterior.

Sin embargo, el expresidente Petro lanzó una crítica contundente contra el plan minero, sugiriendo una supuesta relación entre la promoción de la minería y los riesgos ambientales, específicamente al afirmar: "¿Por esto habían incendios provenientes de acción humana en el Tolima?". Restrepo, por su parte, respondió de manera tajante, cuestionando el manejo de estos asuntos durante la administración de Petro y señalando que "usted no se enteró del tema". Además, el vicepresidente acusó al exmandatario de haber registrado el peor desempeño de inversión privada respecto al PIB en más de cinco décadas, lo que habría repercutido en un crecimiento económico bajo, con una tasa promedio del 1,6 % en los últimos años.

Finalmente, Restrepo insistió en que la estrategia actual, centrada en la promoción de una minería responsable y la entrada en la llamada quinta revolución industrial, busca revertir un presunto "desastre fiscal" y considera prioritaria la generación de empleo, bienestar social y la atracción de capital extranjero. Como destaca El Espectador, este tipo de enfrentamientos no es nuevo entre ambos líderes, que ya han intercambiado múltiples mensajes críticos sobre las políticas de cada gestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué generó controversia la estrategia de minerales críticos en Tolima?

La estrategia gubernamental de presentar minerales críticos del Tolima como oportunidad de inversión internacional fue cuestionada por Gustavo Petro, quien relacionó el plan con recientes incendios en la zona, insinuando conexiones entre los proyectos mineros y posibles daños ambientales. Esto desató un cruce de señalamientos públicos, donde el vicepresidente defendió la iniciativa y criticó la gestión ambiental previa.

¿Cuáles fueron las principales críticas de Petro a la política minera del gobierno de De la Espriella?

Petro cuestionó directamente la promoción de la minería como motor económico, asociándola con incendios de origen humano en Tolima. Además, planteó dudas sobre el impacto ambiental y el enfoque del gobierno actual, planteando una visión opuesta respecto a los métodos y consecuencias de explotar estos recursos para atraer inversión extranjera.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.