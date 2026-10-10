Por: El Espectador

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Las recientes declaraciones de Eva Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro, han sacudido el panorama político colombiano. Ferrer, otrora cercana a la exprimera dama, ahora se ha convertido en una de sus más insistentes detractoras, señalando en entrevista con Semana presuntos movimientos ilegales, tráfico de dinero y drogas, así como dirección de cargos y contratos al interior del Gobierno Nacional.

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En el diálogo con Semana, Eva Ferrer relató que Alcocer habría utilizado su posición de primera dama para viajar entre Colombia y Venezuela, trayendo armas, drogas y dinero de regreso al país. Ferrer aseguró que, en enero de 2023, Alcocer habría hecho un viaje a Caracas y retornado con una suma cercana a los 2,5 millones de dólares, según supo por mediación de Manuel Grau, empresario colombo-catalán cercano al entorno de la exprimera dama. Sobre los detalles de ese desplazamiento, Ferrer no precisó la fecha exacta, pero ese mes se registró un viaje de Alcocer a Venezuela, acompañada de Jorge Zorro, entonces viceministro de cultura. De acuerdo con Ferrer, estos viajes tenían un carácter reservado y estaban dirigidos por Carolina Plata, amiga de la exprimera dama, quien controlaba estrictamente todo lo relacionado con los vuelos.

Ferrer también aseguró que estos aparentes movimientos de dinero buscaban financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica, quien aspiró a la Gobernación de Sucre en las elecciones regionales de 2023. Asimismo, involucró a otros personajes, como Danilo Romero, señalado de ayudar a ocultar capitales, y mencionó a Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico, por supuestamente conocer y estar vinculado al direccionamiento de nombramientos en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las denuncias alcanzan incluso a financiadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, como Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes, según Ferrer, habrían aportado sumas no reportadas oficialmente. Sin embargo, tanto Escaf como otros implicados han rechazado de manera enfática estas acusaciones. Escaf, por su parte, anunció en redes sociales que interpondrá acciones legales contra Ferrer por injuria y calumnia.

La gravedad de las declaraciones llevó al presidente Abelardo de la Espriella a ordenar una investigación dentro de la Fuerza Aérea sobre el uso de vuelos oficiales, señalando que si se comprueban irregularidades, los responsables serán retirados del servicio y deberán responder ante la justicia, según publicó el propio mandatario en sus redes sociales. Estas denuncias han motivado la intervención de diversas instituciones de control, como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?

Eva Ferrer señaló en entrevista con Semana que Verónica Alcocer habría realizado múltiples viajes confidenciales entre Colombia y Venezuela, transportando presuntamente dinero, drogas y armas en aviones oficiales. Según Ferrer, estos movimientos estarían relacionados con direccionamiento de cargos públicos, manejo oculto de capitales y financiamiento electoral, involucrando además a empresarios y políticos cercanos a la exprimera dama.

¿Cuál fue la reacción del gobierno y los implicados ante las denuncias de Eva Ferrer?

Tras las acusaciones de Eva Ferrer, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó ordenando una investigación en la Fuerza Aérea y pidiendo intervención de autoridades como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, algunos de los señalados, como el senador Agmeth Escaf, han rechazado las acusaciones y anunciado acciones legales contra Ferrer, alegando que no existen pruebas que respalden sus afirmaciones.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.