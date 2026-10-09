Por: El Espectador

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El juzgado primero penal de conocimiento de Barranquilla revocó la orden que permitía el regreso de Silvia Gette Ponce a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, un cargo del que había sido apartada desde 2013 y que recuperó durante abril de este año. Esta decisión, según el tribunal, se fundamenta en la transformación institucional que ha experimentado la universidad desde la época en que Gette estaba a la cabeza. De acuerdo con la sentencia, los estatutos, que definen la estructura institucional y normativa, fueron modificados, al igual que los órganos de gobierno de la universidad. Por esto, restituir a Gette en el cargo según las condiciones de la antigua estructura no sería viable desde la perspectiva constitucional. Esta decisión deja sin efecto la orden previa del juzgado segundo penal municipal con control de garantías, que en abril había señalado que Silvia Gette Ponce ya no estaba inhabilitada para ejercer funciones públicas.

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Anteriormente, el juzgado segundo penal municipal restableció los derechos de Gette para volver a la rectoría, apoyándose en la sospecha de que las actas donde Ramsés Vargas Lamadrid fue designado como rector podrían haber sido manipuladas. Sin embargo, la nueva resolución judicial anula su reintegro, argumentando que la universidad ya no opera bajo la misma normativa ni estructura.

La situación legal de Silvia Gette se complejiza por los recientes fallos sobre asuntos económicos y laborales. El juzgado quince laboral del circuito de Barranquilla ordenó a la universidad el pago de 7.586 millones de pesos a Gette y sus hijos por diferencias en la pensión de sobreviviente reconocida, junto con el embargo de cuentas hasta por 13.136 millones de pesos.

El regreso de Gette al cargo fue polémico y motivó la intervención del Ministerio de Educación, que en cabeza de Daniel Rojas presentó una acción de tutela contra la sentencia que restituía a la exrectora, argumentando la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso. El consejo superior de la judicatura seccional del Atlántico admitió la tutela y ordenó suspender provisionalmente la sentencia hasta que se resuelva de fondo el reclamo.

Silvia Gette Ponce fue rectora entre 2003 y 2012. En 2013 fue apartada tras investigaciones por soborno. En 2019, un juzgado penal de Barranquilla la condenó a nueve años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras hallarla responsable de abuso de confianza calificado por autopréstamos de 1.075 millones de pesos entre 2008 y 2012. En 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo su pena a cinco años de prisión, señalando que recibió plena confianza para manejar fondos de la universidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Silvia Gette Ponce no puede regresar a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

La imposibilidad de que Silvia Gette Ponce retome la rectoría se fundamenta en la transformación de los estatutos y la estructura de gobierno de la universidad. De acuerdo con el juzgado primero penal de conocimiento de Barranquilla, la institución ya no funciona bajo los mismos términos ni los instrumentos legales existentes cuando Gette era rectora, lo que hace inviable su retorno bajo las condiciones previas.

¿Cuáles fueron los delitos por los que fue condenada Silvia Gette Ponce?

Silvia Gette Ponce fue condenada por abuso de confianza calificado y agravado. Según la investigación de la Fiscalía, entre 2008 y 2012 realizó autopréstamos por 1.075 millones de pesos para cubrir obligaciones personales y honorarios, lo que resultó en una condena de nueve años de prisión en 2019, posteriormente reducida a cinco años por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2022.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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