Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La construcción de una planta de cerámica por parte de ACME Industrial Colombia S.A.S. en la zona rural de Ibagué ha suscitado un amplio debate sobre los posibles impactos ambientales de este proyecto, en particular sobre el acuífero de Ibagué. Dicho acuífero, reserva subterránea de agua, influye directamente en cinco municipios del departamento del Tolima. La preocupación fue planteada por Laura Camila Vargas, creadora de contenido y asesora en comunicación política, quien hizo énfasis en el riesgo potencial que representa la ubicación de la planta, especialmente por su cercanía con este recurso hídrico tan importante para la región. Según sus declaraciones, el desarrollo de la obra incluye movimientos de tierra, tala de árboles y trabajos contiguos a la quebrada La Barbona, lo cual podría afectar no solo a Ibagué sino también a Alvarado, Piedras, San Luis y Coello.

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Vargas resaltó la importancia de priorizar el derecho de los habitantes del Tolima al acceso al agua potable sobre las posibles ganancias económicas que pueda obtener la empresa. Criticó que las advertencias ambientales sean calificadas como "histeria ambiental" y cuestionó que se desestime el valor de la protección de los recursos naturales frente a intereses comerciales. Esta discusión tomó mayor relevancia luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, durante su participación en la COP31 realizada en Antalya, Turquía el 18 de noviembre, advirtiera que "no podemos permitir que la histeria ambiental marque la agenda climática y de biodiversidad, imponiendo barreras que han terminado por castigar el desarrollo de países como el nuestro". Arjona abogó por que las decisiones ambientales estén fundamentadas en evidencia científica, buscando un equilibrio entre la protección de los recursos y el desarrollo económico.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS en julio de 2026, ACME Industrial Colombia S.A.S. adelanta la construcción de su planta en el sector de Picaleña, sobre un terreno de 728.620 metros cuadrados en la vereda Buenos Aires. El concejal Andrés Zambrano también intervino en el debate, solicitando a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) que explique los controles y monitoreos ambientales realizados sobre la empresa. Zambrano dejó claro que no se opone a la inversión sino que exige garantías para que se respeten las condiciones ambientales, principalmente en lo concerniente al impacto sobre el acuífero de Ibagué, sobre el cual Cortolima tiene un Plan de Manejo Ambiental desde 2017.

Hasta ahora, según la información conocida, no se ha comprobado públicamente una contaminación del acuífero atribuida a la empresa ACME. Sin embargo, las alertas apuntan a la necesidad de mayor transparencia y control sobre los posibles riesgos que la planta pueda representar para el recurso hídrico. Vargas advirtió que la contaminación de un acuífero puede tener consecuencias difíciles o incluso imposibles de revertir, lo que agravaría la situación para las comunidades que dependen de este vital líquido.

¿Qué riesgos tiene la construcción de la planta de cerámica sobre el acuífero de Ibagué?

La principal inquietud está relacionada con la posible contaminación del acuífero, una reserva subterránea de agua que abastece a cinco municipios del Tolima. Las advertencias señalan intervenciones como movimientos de tierra y tala de árboles cerca de fuentes hídricas, pero hasta el momento no existen pruebas públicas de afectaciones directas atribuibles a ACME Industrial Colombia S.A.S.

¿Por qué es tan importante proteger el acuífero de Ibagué ante nuevos desarrollos industriales?

El acuífero de Ibagué constituye una fuente fundamental de agua para las comunidades, la agricultura y los ecosistemas del Tolima. De acuerdo con los planteamientos de la creadora de contenido, una eventual contaminación comprometería el suministro del recurso y sería extremadamente difícil revertir el daño, ya que la recuperación de un acuífero puede tomar décadas o siglos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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