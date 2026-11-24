Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué y diversas áreas rurales de su entorno han reforzado la vigilancia mediante un incremento en la presencia de la Fuerza Pública. El Ejército Nacional ha instalado puestos de control en corredores clave de la región, en tanto que la Policía Nacional ha implementado inspecciones adicionales, valiéndose de perros entrenados específicamente para detectar explosivos. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estas acciones forman parte de una estrategia integral para contrarrestar cualquier amenaza potencial y proteger la seguridad de la ciudadanía.

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Las tropas militares están ubicadas estratégicamente en zonas como San Bernardo y San Juan de la China, así como en los peajes de Buenos Aires y Boquerón, dos de las principales puertas de entrada hacia la capital de Tolima. En estos puntos, los uniformados realizan la verificación de vehículos y la identificación de personas, una labor orientada principalmente a la prevención y al seguimiento de cualquier movimiento sospechoso que pueda poner en riesgo la tranquilidad de los habitantes.

Sergio Saavedra, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, declaró que el objetivo de estos operativos es tener una mayor capacidad de reacción ante posibles situaciones de riesgo, además de evitar la ocurrencia de hechos delictivos. Saavedra sostuvo que “estos controles nos permiten fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, anticiparnos a cualquier situación que pueda afectar la seguridad y cerrarles el paso a quienes pretendan cometer hechos delictivos en nuestra ciudad. No vamos a bajar la guardia”, reafirmando así el compromiso de la administración local.

A las acciones adelantadas por el Ejército Nacional se suman las labores de la Policía en diversos sectores de Ibagué. El uso de caninos capacitados para la detección de explosivos representa una medida adicional de control, enfocada tanto en el área urbana como en los principales accesos y zonas rurales. Según la información oficial, estos operativos se mantendrán en varios sectores del municipio, como parte de una estrategia continua para prevenir actividades delictivas y ejercer control sobre los corredores que enlazan a Ibagué con otras áreas del departamento.

Las autoridades subrayan el carácter preventivo de estos despliegues y recalcan que el propósito esencial es garantizar el bienestar de la población y fortalecer la percepción de seguridad en todos los entornos del municipio.

¿Cómo es el operativo de control con perros antiexplosivos en Ibagué?

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía desarrolla operativos de inspección en distintos puntos de Ibagué utilizando caninos especializados en la detección de explosivos. Estos perros ayudan a revisar lugares estratégicos, reforzando así la prevención de incidentes en zonas de mayor vulnerabilidad y en los corredores de ingreso a la ciudad.

¿En qué sectores de Ibagué hay mayor presencia de la Fuerza Pública actualmente?

De acuerdo con los datos oficiales, la Fuerza Pública mantiene puestos de control en puntos clave, como San Bernardo, San Juan de la China y los peajes de Buenos Aires y Boquerón. Además, tanto en áreas urbanas como rurales de Ibagué, los uniformados siguen desplegados para vigilar vehículos y personas, con el propósito de incrementar la prevención y reacción ante posibles amenazas o hechos delictivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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