La toma del almacén Éxito del centro comercial La Castellana, en Cartagena, tuvo un nuevo giro luego de que se conociera un documento que contendría las exigencias económicas de los hombres armados que mantienen a varias personas retenidas dentro del establecimiento. Según la información suministrada por las autoridades, los presuntos secuestradores habrían solicitado una millonaria suma de dinero para permitir que la situación termine sin personas heridas.

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En el escrito, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, los sujetos aseguran que tienen aproximadamente 170 personas dentro del almacén y advierten que la seguridad de los retenidos dependería de la respuesta a sus peticiones. “De ustedes depende si salimos rápido o que nos demoremos”, se lee al comienzo del documento.

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La principal exigencia sería el pago de 7.000 millones de pesos, dinero que, según el texto, tendría que ser solicitado a los propietarios de almacenes Éxito. Los hombres también habrían establecido la forma exacta en la que quieren recibir la suma y los billetes que deberían utilizar para completar el monto.

De acuerdo con el documento, 5.000 millones de pesos tendrían que entregarse en billetes de 100.000 pesos, distribuidos en paquetes de 10 millones. Los otros 2.000 millones deberían estar en billetes de 50.000 pesos, organizados en paquetes de 5 millones. Además, exigieron que el dinero fuera transportado en bolsas negras de basura y entregado por la puerta principal del establecimiento.

Los presuntos responsables también habrían fijado un plazo para recibir el efectivo. “Deben traerlo antes de 2 pm”, señala el escrito, en el que además advierten que revisarían la totalidad del dinero. Estas condiciones se conocen mientras las autoridades adelantan las labores para conseguir la liberación de quienes todavía permanecen dentro del supermercado.

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Entretanto, durante la mañana de este martes 24 de noviembre se reportó la salida de un grupo de personas por el parqueadero del establecimiento, alrededor de las 11:30 a. m. Sin embargo, todavía habría rehenes dentro del Éxito y el operativo continúa con la participación de las autoridades.

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