Por: El Espectador

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El gobierno colombiano, liderado por Abelardo de la Espriella, manifestó su desacuerdo ante la reciente declaración de más de 70 parlamentarios británicos sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016. Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo calificó este pronunciamiento como una “interferencia improcedente”, haciendo énfasis en que se trataba de una intromisión en asuntos internos.

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Según el documento oficial, elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este tipo de comentarios por parte de legisladores de un país extranjero “ignora los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pilares fundamentales del derecho internacional y de las relaciones entre naciones amigas”. En el texto, las autoridades insisten en que todas las decisiones tomadas sobre la implementación del Acuerdo de Paz se han hecho conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). El gobierno dejó claro que, aunque valoran la preocupación de la comunidad internacional en torno al proceso de paz, consideran necesario reiterar el respeto por la autonomía nacional.

La controversia se originó luego de que miembros del grupo Amigos Parlamentarios de Colombia (Parliamentary Friends of Colombia) —integrado principalmente por parlamentarios británicos del Partido Laborista— enviaran una carta al Ejecutivo, solicitando mayores esfuerzos y recursos en la implementación del acuerdo. La misiva enfatizó la importancia de un financiamiento adecuado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las entidades creadas tras la negociación. Además, expresaron su “profunda preocupación” por la política reciente del gobierno colombiano sobre la paz, los supuestos recortes presupuestarios a la JEP y la petición de retirar el mandato de la misión de verificación de la ONU para supervisar la reforma rural integral. Así lo recoge la información publicada por El Espectador.

Jo Stevens, presidenta del grupo Amigos Parlamentarios de Colombia, instó a su gobierno a observar con detenimiento el progreso colombiano y recordó que la implementación del acuerdo es una obligación reconocida por la ONU. Mientras tanto, embajadas de países como España y Suiza ratificaron su apoyo a Colombia, destacando tanto los avances como los retos pendientes en materia de víctimas, reintegración y seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno colombiano rechaza la intervención de parlamentarios británicos sobre el Acuerdo de Paz?

El gobierno colombiano, según lo expresado en su comunicado oficial, rechaza la intervención porque considera que ignora los principios de soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos. Asegura que todas las decisiones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz se han ajustado a las resoluciones de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué es relevante en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una entidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Su adecuada financiación y operación son consideradas claves para garantizar justicia y cumplir con los compromisos asumidos en la negociación, como subrayan tanto los parlamentarios británicos como distintas embajadas europeas mencionadas por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.