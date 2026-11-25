Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca protagonizan la agenda informativa de este 25 de noviembre con hechos relevantes para su vida cultural, social y económica. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este miércoles marca el inicio oficial del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. El Museo La Tertulia recibe a escritores nacionales e internacionales para una programación que incluye cerca de 30 actividades: presentaciones de libros, talleres, conversatorios y encuentros con autores. La inauguración cierra con un acto oficial a las 6:00 de la tarde y un encuentro musical y literario a las 7:00 de la noche, consolidando a la literatura como motor cultural en la región.

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Por otro lado, este fin de semana, Cali será sede de la tercera edición del festival ‘Uniendo Voces por la Reconciliación’. El evento, que busca fomentar la construcción de paz en el marco de los diez años del Acuerdo de Paz, se llevará a cabo el viernes 27 y sábado 28 de noviembre en la Plazoleta Jairo Varela. El festival contempla emprendimientos de víctimas, firmantes del acuerdo y comunidades afectadas por el terremoto, junto a propuestas culturales, musicales y académicas. El viernes la actividad va de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y el sábado hasta el mediodía.

La reconstrucción tras el terremoto también es prioridad en el nuevo presupuesto del departamento. Según el mismo medio, la Asamblea Departamental aprobó para el año 2027 un presupuesto de 4,4 billones de pesos, de los cuales el 75 % estará destinado a inversión pública. Dentro de este monto, 3,3 billones serán para proyectos sociales y la atención principal se centrará en la reconstrucción post sismo. Los recursos beneficiarán sectores estratégicos como salud, vivienda, educación, deporte, turismo y agricultura en los 40 municipios y dos distritos del territorio.

En materia de salud, destaca la donación de 500 millones de pesos al Hospital Universitario del Valle por parte de la Licorera del Valle, destinados a recuperar equipos médicos dañados por el terremoto. Este monto es fruto de una campaña que asigna 1.000 pesos por cada botella de aguardiente Blanco del Valle vendida, cuya primera etapa recaudó la suma gracias a la venta de 500.000 unidades en septiembre y octubre. Sin embargo, para la recuperación total del hospital se calcula un costo aproximado de 477.000 millones de pesos.

Finalmente, el Valle del Cauca lidera el ranking de gestión de regalías a nivel nacional. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación alcanzó una calificación perfecta de 100 sobre 100 en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías en los trimestres medidos, sobresaliendo con proyectos en educación superior, formación turística y el Programa de Alimentación Escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el presupuesto del Valle del Cauca para 2027 y en qué se invertirá?

El presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental para 2027 asciende a 4,4 billones de pesos, de los cuales el 75 % se asignará a inversión pública. 3,3 billones de pesos están destinados a programas y proyectos sociales, con prioridad en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y la atención de sectores clave como salud, vivienda, educación, deporte, turismo y agricultura.

¿Qué impacto tiene la campaña de la Licorera del Valle en la recuperación del Hospital Universitario?

La campaña impulsada por la Licorera del Valle logra entregar 500 millones de pesos al hospital, recaudados por la venta de aguardiente Blanco del Valle. Estos recursos se destinan a recuperar equipos médicos afectados por el terremoto, como las salas de partos, aunque la recuperación total del hospital implicaría un costo mucho mayor, estimado en 477.000 millones de pesos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.