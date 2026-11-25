La Personería de Bogotá puso bajo la lupa el aumento del 380 % en el cobro que deben pagar los taxistas para ingresar al circuito de la Terminal de Transporte Salitre. El organismo de control le pidió explicaciones a la administración de estas instalaciones sobre los motivos y los soportes que justifican el ajuste, vigente desde el 1 de noviembre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El incremento elevó el valor por vehículo de 500 pesos a 2.400 pesos, es decir, 1.900 pesos adicionales por cada ingreso. La medida ha despertado inconformidad entre conductores que recogen pasajeros en la terminal y motivó una solicitud del gremio para conocer los fundamentos técnicos, financieros, contractuales y jurídicos del nuevo cobro.

(Vea también: ‘Flaco’ Solórzano denunció cobro excesivo de taxistas en El Dorado: $45.000 por viaje de 3 minutos)

Según informó Portafolio, el requerimiento fue enviado el 12 de noviembre a Rafael Alberto González Rodríguez, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá. La actuación de la Personería responde a una petición de Hugo Alberto Ospina Agudelo, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax Nacional), quien pidió claridad sobre la decisión.

Lee También

En el oficio, firmado por Carlos Eduardo Olmos Novoa, personero delegado encargado para el sector Movilidad, se solicitaron el acto administrativo que estableció la nueva tarifa y los documentos que respaldaron su aprobación. También se preguntó qué gestiones ha adelantado la Terminal para responder a las inquietudes de los taxistas y si existe la posibilidad de instalar una mesa de trabajo con sus representantes. La entidad dio un plazo de tres días hábiles, contados desde la recepción de la comunicación, para recibir la respuesta y sus soportes.

Por su parte, la Terminal de Transporte explicó en octubre que el valor anterior llevaba más de ocho años sin modificaciones y que el ajuste está relacionado con inversiones para modernizar la operación del circuito. Entre las intervenciones, realizadas durante el segundo trimestre de 2026, se encuentran lectores de placas y cámaras con reconocimiento facial, conectados con información de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Según la empresa, estas herramientas permiten comprobar en tiempo real si los vehículos y sus conductores cumplen los requisitos para prestar el servicio. Si el sistema identifica alguna irregularidad, puede desviar automáticamente el automóvil hacia una ruta de evacuación. El proyecto también contempla talanqueras automáticas, cajeros electrónicos y un sistema digital para asignar taxis, con el que los pasajeros podrán consultar los datos del conductor y del vehículo que les corresponde.

(Lea también: “Me ofreció un tinto”: pasajero de un taxi habría sido drogado, robado y abandonado en una calle de Bogotá)

La modernización incluye mecanismos para consultar tarifas y encuestas electrónicas con las que los usuarios podrán evaluar el servicio. La Terminal también señaló que los taxistas pueden permanecer entre 23 y más de 100 minutos dentro del circuito antes de recoger a un pasajero. Al presentar el proyecto, el gerente Rafael Alberto González defendió la inversión y aseguró: “Cada peso del recargo propuesto está respaldado por inversiones que salvan vidas y mejoran el orden de la ciudad”. Cabe aclarar que el aumento corresponde únicamente al ingreso al circuito privado de la Terminal Salitre y no implica un incremento del 380 % en las tarifas que pagan los pasajeros.

* Pulzo.com se escribe con Z