Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el espíritu navideño se enciende con fuerza en el Cerro de Monserrate, gracias a un alumbrado especial que podrá visitarse desde el viernes 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, según información publicada en la página oficial de Bogotá. Este tradicional espectáculo de luces se inspira en la Cordillera de los Andes, resaltando la geografía, la riqueza natural y la identidad latinoamericana, bajo el lema “Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une”.

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El evento comprende un viaje visual por la biodiversidad que caracteriza a la región andina de Suramérica. De acuerdo con Héctor Acuña, gerente general del teleférico de Monserrate, este recorrido busca mostrar la convergencia de fauna, flora y paisajes en un punto que es tanto espiritual como cultural para Colombia. Las instalaciones evocan paisajes emblemáticos como glaciares, desiertos, volcanes y montañas de países como Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina.

Una de las novedades de 2026 consiste en el uso de figuras que simulan vitrales clásicos, elaboradas mediante impresión 3D utilizando PET-G, material obtenido del reciclaje de más de 55.000 botellas plásticas. Junto con sistemas de iluminación LED, esto reafirma la apuesta de Monserrate por la sostenibilidad.

El recorrido se inicia desde la Casona, donde se encuentra la taquilla, atraviesa escenarios llenos de color y culmina en el Santuario con un pesebre giratorio de siete metros y un mural proyectado que refleja la cordillera. El ascenso en funicular permite disfrutar de una selección de luces polícromas, mientras que quienes optan por el teleférico encuentran la torre decorada con los colores de Colombia y una estación inspirada en Machu Picchu.

Entre los principales atractivos, destacan el árbol de doce metros cuya iluminación se sincroniza con música navideña andina, y representaciones de iconos naturales como la Montaña de los Siete Colores de Perú, el Salar de Uyuni de Bolivia y el Glaciar Perito Moreno de Argentina. La programación incluye actividades culturales como las muestras de danza “Navidad por los Andes” y “Navidad a la colombiana,” además de comparsas y personajes luminosos en fechas seleccionadas. El alumbrado estará disponible todos los días de 5:30 p.m. a 11:59 p.m., a una tarifa nocturna única.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el recorrido y qué paisajes latinoamericanos se representan en el alumbrado navideño de Monserrate?

El recorrido inicia en la Casona, donde está la taquilla, y atraviesa distintos escenarios que emulan paisajes emblemáticos de Suramérica. Entre los lugares representados se encuentran la Montaña de los Siete Colores de Perú, el Salar de Uyuni de Bolivia, el volcán Cotopaxi de Ecuador, y ecosistemas como el Parque Nacional Natural Los Nevados de Colombia. El trayecto incluye además referencias al Glaciar Perito Moreno en Argentina, las Torres del Paine y el desierto de Atacama en Chile, integrando arte, luz y tradición en cada etapa.

¿Qué materiales sostenibles se usaron en el alumbrado navideño de Monserrate 2026 y qué es el PET-G?

Para la edición navideña de 2026, se elaboraron figuras mediante impresión 3D con PET-G, un material plástico reciclado proveniente de botellas. En total, se reutilizaron más de 55.000 botellas plásticas, mostrando el compromiso del evento con la sostenibilidad y el cuidado ambiental. El PET-G es un polímero reciclable que facilita la fabricación de objetos resistentes y translúcidos, adecuado para luminarias y decoraciones de larga duración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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