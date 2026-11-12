Un nuevo caso de hurto mediante el uso de sustancias que dejan a las víctimas en estado de indefensión fue denunciado en Bogotá. Un ciudadano aseguró que fue robado después de abordar un taxi en la localidad de Kennedy, donde el conductor le habría ofrecido un tinto que, según sospecha, contenía alguna sustancia que lo hizo perder el conocimiento.

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El hombre relató lo sucedido en Noticias RCN y explicó que no notó ningún comportamiento extraño durante los primeros minutos del recorrido. Incluso, aceptó la bebida que le ofreció el taxista sin imaginar lo que podría ocurrir después.

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Sin embargo, después de tomar el café, dejó de recordar lo que sucedió. “Yo, de pronto de lo dócil, me lo tomo y ya es lo último que recuerdo”, relató.

Imágenes conocidas por Noticias RCN mostrarían el momento en el que el conductor, después de que el pasajero quedó inconsciente, lo dejó abandonado en una esquina.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, transcurrieron aproximadamente tres horas antes de que alguien lo auxiliara. Durante ese tiempo permaneció tendido en la vía pública, sin poder reaccionar a lo que había ocurrido.

La situación llamó la atención de cuatro policías que se movilizaban en motocicletas por el sector. Los uniformados encontraron al ciudadano en el suelo y se acercaron para ayudarlo. Cuando comenzó a recuperar la consciencia, el hombre se percató de que había perdido sus objetos personales.

“Me encontraron tirado en una zona, que estuve más o menos tres horas ahí tirado, según parece. Cuando los del cuadrante llegaron, ya no tenía mi billetera, mi celular. Me habían robado la maleta, todas las pertenencias que cargaba en ese momento”, explicó.

El hurto no terminó con la pérdida de sus pertenencias. Cuando el ciudadano pudo revisar sus cuentas y comparar los movimientos financieros con la hora en la que abordó el taxi, encontró varias transacciones que no reconocía.

Según su relato, minutos después de recibir el tinto se habrían realizado compras a su nombre por un valor superior a los 2 millones de pesos.

La víctima sospecha que el conductor utilizó alguna sustancia para dejarlo inconsciente y aprovechar ese estado para quitarle sus objetos personales y acceder a sus recursos económicos. Sin embargo, la sustancia que habría ingerido no fue identificada en la información conocida del caso.

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El caso se conoce en medio de las cifras de inseguridad en la capital. De acuerdo con los datos suministrados, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026 se registraron 89.503 reportes de hurto a personas en Bogotá.

Aunque la cifra continúa siendo elevada, representa una disminución de 16.584 casos frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 106.087 reportes.

La denuncia del ciudadano vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de aceptar bebidas de desconocidos durante los desplazamientos y la importancia de reportar este tipo de hechos ante las autoridades.

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