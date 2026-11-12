En medio de revelaciones en investigaciones en Colombia, un nuevo giro judicial rodea a Juan de Bedout Vargas luego de la radicación de una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por el supuesto homicidio de Alicia Graham.

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Cabe recordar que el hombre es uno de los mencionados en el caso de Zulma Guzmán en la muerte de dos niñas, una de ellas hija biológica del hombre, que murieron por frambuesas con talio.

La acción legal, replicada por ‘Los informantes’, fue interpuesta por la familia Graham mediante la representación del abogado penalista David Espinosa Acuña, buscando esclarecer el fallecimiento ocurrido el 17 de agosto del 2021, años antes del otro episodio.

El escrito judicial plantea que la mujer falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá debido a los efectos letales de una sustancia tóxica, sin que el caso recibiera indagación forense.

Al catalogarse erróneamente como un deceso por causas naturales, los allegados autorizaron la cremación inmediata de sus restos mortales, imposibilitando actualmente cualquier necropsia o examen físico posterior sobre el cadáver.

Este señalamiento guarda estrecha conexión con el sonado expediente de las frambuesas con chocolate que cobró la vida de dos niñas y dejó otras dos personas gravemente intoxicadas en la capital.

Por esa tragedia anterior, el ente acusador responsabiliza a Zulma Guzmán Castro, mujer detenida actualmente en Londres mientras avanza su trámite judicial de imputación y extradición hacia territorio colombiano.

Guzmán mantuvo un vínculo sentimental extramatrimonial con Juan de Bedout, quien además de ser el esposo de Alicia Graham, es el padre biológico de una de las menores fallecidas.

Ahora, un fiscal adscrito a la Unidad de Vida analiza la petición familiar para investigar al viudo, sospechoso de suministrar talio a su cónyuge años antes del incidente con las frambuesas.

Para sustentar estas graves afirmaciones, los denunciantes entregaron ante los investigadores un robusto paquete probatorio integrado por entrevistas testimoniales, conversaciones en chats, grabaciones de audio, documentos clínicos y material audiovisual comprometedor.

Entre las evidencias técnicas destaca un análisis de orina de 24 horas ejecutado por el laboratorio La Vintox, cuya muestra tomada el 3 de agosto del 2021 marcó 672,9 microgr por litro de talio.

Según conceptos toxicológicos especializados, dicha concentración química evidencia un cuadro severo de intoxicación aguda por este metal pesado altamente letal para el organismo humano.

Aunque el laboratorio remitió el reporte clínico a la institución médica el 14 de agosto, tres jornadas antes del fallecimiento, dicho documento jamás apareció en la historia clínica entregada a los familiares.

Previamente, el primero de agosto, la médica internista encargada de atender a Graham había solicitado contramuestras de talio con el objetivo clínico de ratificar el diagnóstico toxicológico inicial.

Ese mismo día, conforme revelan conversaciones digitales anexadas al expediente entre De Bedout y varios galenos, el hoy señalado exigió relevar a la doctora porque deseaba “seguir con la teoría del talio”.

Efectivamente, la institución hospitalaria concretó la sustitución del especialista tratante poco después de aquella solicitud, desviando el enfoque diagnóstico inicial sobre el origen real del deterioro orgánico de la paciente.

Mientras en el proceso original de las frambuesas contaminadas De Bedout ostenta la calidad procesal de víctima, en este nuevo radicado judicial asume formalmente la condición de denunciado.

Ahora, queda por establecer cómo avanza el proceso de Guzmán por el delito y si va a tener alguna incidencia en este capítulo que surge por la denuncia de la familia Graham.

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