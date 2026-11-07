El papa León XIV comenzó este viernes 6 de noviembre de 2026 su primera gira por América del Sur desde que asumió el pontificado. El recorrido, que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre, incluye a Uruguay, Argentina y Perú, pero dejó por fuera a Colombia. La ausencia del país vuelve a poner sobre la mesa las diferencias que, según reveló el periodista Melquisedec Torres en mayo de 2025, se habrían presentado entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Vaticano.

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Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:

1. No hay posibilidad de que haya diálogos con el ELN en El Vaticano por dos razones: Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 21, 2025

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Una de las razones que habría complicado la relación fue la intención del presidente colombiano de llevar los diálogos de paz con el Eln a territorio vaticano. Según la información que Torres atribuyó a fuentes de alto nivel cercanas a la Santa Sede, el entorno del pontífice no veía con buenos ojos esa posibilidad, pues consideraba que los intentos de negociación con esa guerrilla ya habían fracasado en escenarios como La Habana y Caracas.

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El periodista también señaló que Petro no habría seguido las recomendaciones que el papa Francisco le entregó sobre ese proceso durante un encuentro en enero de 2024. Posteriormente, cuando el mandatario le habría planteado la posibilidad de adelantar conversaciones con el Eln en el Vaticano a León XIV, el nuevo pontífice habría guardado silencio, de acuerdo con las fuentes citadas por Torres.

Otro episodio que habría causado malestar en la Santa Sede fue la manera como el Gobierno colombiano comunicó los resultados de sus encuentros con el Papa. Según la versión publicada por el periodista, en el Vaticano generó incomodidad que Petro y la Cancillería afirmaran que el pontífice se había comprometido con determinados asuntos, cuando la dinámica de esas reuniones consiste principalmente en escuchar las solicitudes y analizarlas posteriormente.

“Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos”, fue la explicación que recibió Torres de sus fuentes. Esa diferencia en la interpretación de los encuentros habría contribuido al distanciamiento entre el Ejecutivo colombiano y el entorno papal.

En mayo de 2025, el periodista también aseguró que León XIV no visitaría Colombia ni el parque nacional natural Serranía de Chiribiquete durante el actual Gobierno y que un eventual viaje tendría que esperar hasta después de 2028. La gira anunciada para noviembre de 2026, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, coincide con ese escenario, aunque el Vaticano no ha señalado públicamente que las diferencias con Petro sean la razón para excluir a Colombia del recorrido.

La agenda oficial de este viaje fue anunciada por la Santa Sede e incluye diez ciudades de los tres países. El recorrido contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y visitas a comunidades, especialmente en Perú, donde León XIV desarrolló buena parte de su labor pastoral. Colombia, por ahora, no aparece entre los destinos de esta gira, mientras siguen vigentes los antecedentes que Torres dio a conocer sobre la relación entre el Gobierno y el Vaticano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.