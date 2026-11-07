Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Andrés Fabián Hurtado anunció públicamente que volverá a lanzarse como candidato a la Alcaldía de Ibagué en las elecciones que se celebrarán en 2027. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en la que también abordó uno de los temas que ha quedado pendiente desde su última gestión: la culminación del puente de la calle 60, una obra que, de acuerdo con él, representa una promesa por cumplir para los ibaguereños. Según Hurtado, durante su administración se llevaron a cabo todos los pasos previos fundamentales: se avanzó en los estudios técnicos, se gestionaron los recursos financieros y se estructuró el proceso contractual necesario para la ejecución del proyecto. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, el avance de la obra encontró obstáculos insalvables en ese periodo.

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En sus declaraciones, Hurtado puntualizó que los problemas principales surgieron cuando fue necesario tramitar permisos y autorizaciones frente a entidades nacionales y ambientales. Estas demoras administrativas se tradujeron en retrasos significativos para el inicio de la fase de construcción. Así lo manifestó él mismo al afirmar: "Espero que ese puente lo podamos construir, es que ese es un pendiente que tengo yo con Ibagué", reconociendo abiertamente la deuda aún existente con la ciudad.

Adicionalmente, Hurtado relató que los trabajos llegaron a iniciarse, pero que el avance se detuvo por decisiones tomadas tras su salida del cargo. En concreto, aseguró que la actual administración municipal, aquella que asumió después de 2023, optó por suspender la ejecución del puente. Sin embargo, sostuvo que los recursos asignados permanecen asegurados en una fiducia, como lo ha indicado la administración actual, tal como él enfatizó: "Toda la plata está en una fiducia, lo ha dicho la Administración Municipal y espero que ese puente lo podamos construir".

Durante la misma transmisión, Hurtado expresó que, en caso de lograr nuevamente la alcaldía, espera materializar finalmente ese proyecto, reiterando en varias oportunidades su compromiso: "Espero que esa obra la podamos construir, se los aseguro". Con esta postura, el exmandatario hizo público su interés por competir otra vez por la Alcaldía de Ibagué y aclaró que dejaría de lado sus intenciones anunciadas de buscar la Gobernación departamental, tal y como lo había mencionado antes. Según las declaraciones recogidas en la transmisión en vivo, Hurtado apunta a retomar la agenda local, con el claro propósito de saldar los compromisos que dejó pendientes, especialmente el del puente de la calle 60.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se terminó el puente de la calle 60 en Ibagué durante la administración de Andrés Hurtado?

Según lo manifestado por Andrés Fabián Hurtado durante una transmisión en vivo, la construcción del puente de la calle 60 no pudo concretarse debido a retrasos surgidos en trámites y permisos ante entidades nacionales y ambientales. Aunque los estudios, recursos y procesos contractuales ya se habían adelantado en su periodo, estas dificultades administrativas impidieron la ejecución total de la obra.

¿Qué pasará con los recursos del puente de la calle 60 según Hurtado y la administración actual?

Andrés Fabián Hurtado afirmó que los fondos designados para la construcción del puente de la calle 60 continúan existiendo en una fiducia, tal como también lo ha asegurado la actual administración municipal. Esto significa que el dinero permanece reservado para la obra, a la espera de que pueda reanudarse si se superan los obstáculos institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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