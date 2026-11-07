Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este sábado 7 de noviembre, quienes transiten por el centro de Ibagué se verán obligados a modificar sus trayectos habituales debido a un cierre vial en la carrera Octava, exactamente entre las calles 11 y 12. La decisión fue comunicada por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), que realizará trabajos de reparación en esa ubicación, lo que demandará la restricción total del tráfico vehicular por seis horas consecutivas. El cierre comenzará a las 7:00 de la mañana y se espera que finalice alrededor de la 1:00 de la tarde, momento en el que se tiene previsto habilitar nuevamente el paso de vehículos en la zona intervenida.

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La intervención afectará especialmente a quienes utilizan con frecuencia este corredor vial para desplazarse por el centro de la ciudad, obligando a los conductores a buscar rutas alternas durante el horario señalado. En respuesta a esta situación, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos planificar su ruta antes de salir, revisar otros caminos disponibles y acatar las directrices del personal presente en el sector. Según la información, agentes de tránsito estarán en el lugar para orientar a los vehículos y facilitar la circulación, además de prevenir posibles atascos durante las horas de la intervención.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar acercarse al punto de reparación mientras se desarrollan las labores del IBAL, esto para disminuir el riesgo de congestiones y permitir que los trabajos finalicen dentro del tiempo estipulado. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de quienes transitan por esa zona del centro de Ibagué como la eficiencia en la ejecución de la reparación programada por la empresa de acueducto y alcantarillado.

De acuerdo con la información oficial, el cierre solo cubre el tramo específico de la carrera Octava entre las calles 11 y 12, descartando afectaciones en otras vías del centro de la ciudad. Los agentes de tránsito y el personal de la Secretaría de Movilidad serán los encargados de supervisar el desarrollo de la jornada y de canalizar adecuadamente el flujo vehicular por las rutas alternas. Así, la comunidad podrá ajustar sus movimientos cotidianos, minimizando el impacto de la medida mientras avanza la actividad programada por el IBAL.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerrará la carrera Octava en el centro de Ibagué este sábado?

La carrera Octava, entre las calles 11 y 12, tendrá cierre total durante seis horas porque la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) realizará una reparación. Las labores buscan intervenir un punto específico del corredor vial para completar las tareas necesarias dentro del horario determinado.

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores en Ibagué durante el cierre de la carrera Octava?

La Secretaría de Movilidad aconseja a los conductores revisar sus rutas antes de salir y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito ubicados en el sector. Las vías alternas dependerán del recorrido de cada usuario, por lo que se recomienda consultar previamente los caminos disponibles para evitar la zona intervenida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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