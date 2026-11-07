Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo movimiento sísmico en Colombia volvió a poner en alerta a la ciudadanía durante la noche del viernes 6 de noviembre. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo su epicentro en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, registrándose exactamente a las 11:52 p. m. La magnitud de este evento, según el reporte oficial, fue de 3,1 y la profundidad alcanzó los 37 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia. Este suceso también se ubicó en las cercanías del municipio de Sipí, lo que reitera la presencia activa de fallas geológicas al occidente del país.

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El registro de este movimiento telúrico generó especial atención por su horario, ya que ocurrió cuando faltaban pocos minutos para la medianoche. A pesar de la magnitud relativamente baja, el evento fue considerado relevante por el contexto de actividad sísmica constante que caracteriza a Colombia, uno de los países con mayor actividad en la región debido a la interacción de varias placas tectónicas. Hasta el momento de la publicación de la información, el SGC confirmó que no había reportes oficiales de personas heridas ni daños materiales derivados del temblor. Esta situación refleja que, aunque fue percibido por algunos ciudadanos, el impacto no trascendió a emergencias mayores según los boletines oficiales.

El SGC sigue siendo la máxima autoridad técnica para el monitoreo y la publicación de información sobre movimientos sísmicos en el territorio nacional. Para quienes hayan sentido el temblor, la entidad dispone de la herramienta Sismo Sentido, mediante la cual los colombianos pueden reportar su experiencia personal. Este sistema digital permite ingresar a la plataforma oficial del SGC y diligenciar un formulario con datos sobre la ubicación y la intensidad con la que se percibió el temblor. Dichos reportes ciudadanos son fundamentales, pues ayudan a los expertos a comprender el comportamiento de los sismos y a establecer patrones sobre cómo afectan a distintas regiones, al tiempo que fortalecen la cultura de prevención y alerta.

La recomendación de las autoridades, ante la constante posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, es mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales como el SGC y estar atentos a las indicaciones en materia de prevención y manejo de emergencias, reafirmando así la importancia de la información clara y oportuna para la seguridad de todos.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el boletín oficial del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del temblor se ubicó en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó. El evento también ocurrió cerca del municipio de Sipí, situando su área de influencia principal en el occidente del país.

¿Cómo pueden los colombianos reportar un temblor al Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la herramienta Sismo Sentido, una plataforma digital donde los ciudadanos pueden diligenciar información sobre la percepción de un movimiento sísmico. Quienes hayan sentido el temblor deben ingresar al sitio web oficial del SGC y completar el formulario con detalles de ubicación y cómo fue experimentado el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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