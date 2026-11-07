Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha puesto en marcha una alternativa para que la ciudadanía pueda ponerse al día con sus obligaciones tributarias vencidas: se trata de los Alivios 2026, una oportunidad dirigida a quienes registran deudas por impuestos distritales en la capital. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este beneficio se traduce en una reducción del 60 % sobre intereses y sanciones para los contribuyentes que cumplan con las condiciones fijadas por la Secretaría Distrital de Hacienda. Los Alivios 2026 han mostrado importante acogida, de acuerdo con los datos oficiales.

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Según reportes de la Secretaría de Hacienda, con corte al 26 de octubre de 2026, se habían registrado 41.470 pagos, cifra que representa un recaudo total de 110.900 millones de pesos. Esta respuesta por parte de la ciudadanía manifiesta el interés de regularizar las deudas y aprovechar el descuento autorizado. Los pagos realizados se distribuyeron en varios tributos, entre ellos el impuesto de vehículos (21.201 pagos), el impuesto predial (17.828 pagos), el impuesto de industria y comercio, conocido por sus siglas ICA (2.257 pagos) y otros impuestos menores (184 pagos).

La Secretaría Distrital de Hacienda señaló que el plazo límite para acceder a estos alivios es el 21 de diciembre de 2026. Esto significa que quienes tengan obligaciones pendientes con Bogotá aún tienen margen para tramitar este beneficio y ser parte de la reducción en sanciones e intereses, siempre que verifiquen el cumplimiento de los requisitos previstos. Todo el trámite puede hacerse en línea, ingresando al sitio web oficial de la entidad (www.haciendabogota.gov.co). Allí, los usuarios deben ubicar el apartado “Alivios 2026”, donde podrán consultar los términos del beneficio y seguir las instrucciones correspondientes para completar el procedimiento de pago.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda invita a la ciudadanía a consultar únicamente canales oficiales con el fin de evitar caer en desinformación o fraudes, reiterando la importancia de aprovechar el plazo establecido para regularizar las obligaciones tributarias y evitar pagos innecesarios de intereses o sanciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Alivios 2026 y cómo funcionan para los impuestos en Bogotá?

Los Alivios 2026 consisten en una reducción del 60 % en intereses y sanciones para los ciudadanos de Bogotá que tienen deudas por impuestos distritales como predial, vehículos e industria y comercio, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda. Para acogerse, es necesario cumplir los requisitos establecidos por la entidad y realizar el trámite de forma virtual antes del 21 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son los pasos para acceder a los Alivios 2026 según la Secretaría de Hacienda?

Quienes deseen beneficiarse deben ingresar al portal www.haciendabogota.gov.co, buscar el botón de Alivios 2026, consultar los requisitos y seguir las indicaciones para completar el proceso de pago. La Secretaría aconseja verificar información en canales oficiales para evitar fraudes o caer en sitios web fraudulentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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