Por: Portal Bogotá

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El joven piloto colombiano Gerónimo Gómez Azza, con apenas 17 años, ha sido nombrado embajador de Marca Bogotá, un reconocimiento entregado por la directora de Turismo Bogotá, Ángela Garzón, en el Autódromo de Tocancipá. Esta distinción destaca su destacada trayectoria y logros en el automovilismo, tanto en escenarios nacionales como internacionales, y le permite portar la Marca Bogotá en su casco y vehículo cada vez que compita representando al país.

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Gómez Azza se ha consolidado como una de las nuevas promesas del automovilismo colombiano. Según datos oficiales proporcionados en el artículo, su carrera deportiva acumula más de 55 podios y títulos relevantes en competencias destacadas. Entre sus logros más importantes figuran el Campeonato Nacional Rotax Max Challenge Colombia 2022, el Campeonato Nacional SuperNat de Karting MinDeporte 2023 y la Rok Cup Colombia 2025. Estos reconocimientos reflejan no solo su capacidad al volante sino también la disciplina y constancia propias de los deportistas de élite.

El impacto de Gómez Azza ha trascendido fronteras. En 2025, según la información, logró ubicarse entre los diez mejores pilotos del mundo en la Rok Superfinal Shifter Rok y obtuvo el quinto puesto en la carrera Road to Le Mans, celebrada en el prestigioso circuito de La Sarthe, Francia. Adicionalmente, ha participado en pruebas de resistencia tan exigentes como las 6 Horas de Bogotá y las 10 Horas de Yahuarcocha, competencias que requieren preparación física y mental, así como una capacidad de respuesta rápida ante la demanda de largos periodos de conducción.

El piloto expresó su profundo orgullo por llevar la representación de Bogotá: "Para mí es un orgullo grandísimo poder representar a Bogotá, la ciudad que me vio nacer y en la que he pasado toda mi vida. Es un retorno a las raíces: aunque corra internacionalmente, siempre la llevaré en el alma". Por su parte, la directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Ángela Garzón, destacó su consolidación como campeón de kartismo y automovilismo en Europa, logrando un top 10 en competencias tan exigentes como las 24 Horas de Le Mans.

El reconocimiento de Gómez Azza se suma a los esfuerzos de Marca Bogotá por posicionar la ciudad en escenarios nacionales e internacionales a través del talento de sus jóvenes y de variedad de disciplinas, reforzando el orgullo de quienes representan la capital en el exterior.

¿Quién es Gerónimo Gómez Azza, nuevo embajador de Marca Bogotá en el automovilismo?

Gerónimo Gómez Azza es un piloto colombiano de 17 años que ha sido reconocido por sus más de 55 podios y triunfos en campeonatos nacionales e internacionales de automovilismo. Entre sus logros destacan el Campeonato Nacional Rotax Max Challenge Colombia 2022, el SuperNat de Karting MinDeporte 2023, la Rok Cup Colombia 2025 y su ubicación entre los mejores del mundo en la Rok Superfinal Shifter Rok. Su nombramiento como embajador de Marca Bogotá le permite portar la marca en todas las competencias en las que representa a la ciudad y al país.

¿Qué significa ser embajador de Marca Bogotá en el deporte?

Ser embajador de Marca Bogotá implica representar oficialmente a la ciudad en eventos y competencias, lo que incluye portar la imagen de la capital en vehículos y equipos. De acuerdo con Turismo Bogotá, esta distinción resalta los valores, el talento y el orgullo de quienes han demostrado sobresalir en diferentes disciplinas, aportando a la proyección positiva de la ciudad en el ámbito nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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