Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para vivir uno de los partidos más esperados de la Liga betplay, el clásico entre América y Deportivo Cali, programado para el sábado 7 de noviembre. Con el objetivo de evitar accidentes y situaciones inconvenientes durante el fin de semana, la Secretaría de Movilidad ha anunciado una serie de cierres y controles de tránsito. De acuerdo con la información difundida por la entidad, se desplegarán 50 agentes de tránsito en el entorno del estadio Pascual Guerrero desde las 8:15 p.m., hora en la que inicia el partido, con el propósito de regular el flujo vehicular y orientar a los conductores sobre los cierres implementados.

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Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, hizo un llamado especial a las personas que planean asistir al evento: "Recomendamos a todos los que van a ir a disfrutar de este clásico deportivo que no ingieran alcohol para evitar inconvenientes; vamos a tener diferentes operativos en el entorno del estadio Pascual Guerrero. Tenemos un pie de fuerza aproximadamente de 70 unidades que garantizarán la seguridad vial de este encuentro deportivo". Con estas medidas, las autoridades buscan disminuir los riesgos asociados al consumo de licor y fortalecer la seguridad en la zona durante el desarrollo del partido, de acuerdo con declaraciones oficiales conocidas por el noticiero 90 Minutos.

Frente a la movilidad, la Secretaría de Movilidad precisó cuáles serán las vías afectadas. Durante el encuentro, permanecerán cerradas la carrera 34 entre la quinta y la Roosevelt, la carrera 34 entre la Novena y la Roosevelt, y la carrera 36 de la calle Quinta hacia la Roosevelt. Por su parte, la calle 8 estará habilitada como alternativa de tránsito para quienes circulen por el sector. Las autoridades instan a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes y optar por el transporte público si es necesario.

Adicionalmente, el alcalde de Cali reiteró el llamado a vivir el clásico de forma pacífica, enfatizando la importancia del diálogo para evitar episodios violentos entre los hinchas. La invitación busca mantener el espíritu deportivo y promover la convivencia durante esta jornada que congregará a numerosos ciudadanos.

¿Cuáles serán los cierres viales durante el clásico América vs. Deportivo Cali?

Según la Secretaría de Movilidad, las vías cerradas durante el partido serán la carrera 34 entre la quinta y la Roosevelt, la carrera 34 entre la Novena y la Roosevelt, y la carrera 36 de la calle Quinta hacia la Roosevelt. La calle 8 permanecerá disponible como ruta alterna, por lo que se recomienda a los usuarios de la vía planificar su recorrido oportunamente.

¿Qué medidas de seguridad se aplicarán en el entorno del estadio Pascual Guerrero?

De acuerdo con Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, se desplegarán 50 agentes de tránsito y un pie de fuerza aproximado de 70 unidades para controlar la movilidad y garantizar la seguridad vial. Se implementarán diferentes operativos, incluyendo recomendaciones para no consumir alcohol y así evitar incidentes durante esta jornada deportiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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