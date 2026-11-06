Por: Portal Bogotá

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La confianza, el trabajo en equipo y la empatía fueron protagonistas en la Carrera Sin Límites, organizada en el marco del Festival de Verano 2026 por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Según información de la Alcaldía de Bogotá, personas con discapacidad visual recorrieron diferentes espacios de la ciudad junto a sus guías y familiares, en una experiencia que fortaleció los lazos afectivos y permitió vivir la capital colombiana desde una perspectiva renovada.

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Entre las historias destacadas se encuentra la de Fernando Neira, quien participó por primera vez en una competencia junto a Joel, su hijo con discapacidad visual. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio oficial de la Alcaldía, para Fernando, correr junto a Joel transformó su relación con el deporte y la familia, convirtiendo la participación en un impulso para enfrentar nuevos desafíos y desconectarse de la rutina diaria. “Normalmente acompaño a Joel y siempre que corremos en el parque, lo hacemos juntos. En esta oportunidad fue una carrera más competitiva y tomamos esta experiencia como motivación y parte del entrenamiento”, expresó Fernando durante la jornada.

La preparación para futuras competencias, según comparte Fernando, se ha convertido en un objetivo común, promoviendo disciplina, fortaleza mental y entusiasmo. Aunque, como admite, su conocimiento sobre carreras de competencia es limitado, tanto él como su hijo buscan inscribirse en todo evento posible donde se abran las puertas a la inclusión. La Carrera Sin Límites no solo fue un reto físico, sino también un espacio de encuentro que motivó a estas familias a seguir explorando el deporte en el Distrito Capital.

Por otra parte, Sergio González, quien inició su pasión por correr en su infancia en el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), participó en la competencia de cinco kilómetros con el apoyo de su guía, Andrea Chacón. Sergio recordó cómo, durante la carrera, Andrea le describía cada rincón del parque Los Novios, desde el lago hasta los diferentes paisajes del entorno, transformando el evento en una conversación constante sobre el espacio público de Bogotá. “Es una experiencia muy buena, ya que tuve una excelente comunicación con mi guía, quien me iba contando cómo era el panorama”, afirmó Sergio al finalizar la carrera.

Según su testimonio, la comunicación efectiva, la paciencia y la empatía son fundamentales en la relación entre corredores y guías, factores que aumentan la seguridad y confianza durante el trayecto. Así, la Carrera Sin Límites dejó una huella significativa para los participantes, evidenciando que siempre hay una razón para calzarse los tenis y vivir Bogotá de nuevas maneras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la Carrera Sin Límites del Festival de Verano a fortalecer vínculos entre personas con discapacidad visual y sus familias?

La Carrera Sin Límites, de acuerdo con los testimonios recogidos y las declaraciones de los participantes, permite que personas con discapacidad visual y sus familias compartan una meta común, se desconecten de la rutina y vivan momentos de apoyo mutuo. Este tipo de experiencias también incrementa la confianza y prepara a padres e hijos para asumir nuevos desafíos juntos.

¿Cuál es la importancia de la guía para corredores con discapacidad visual en la Carrera Sin Límites?

Según la información suministrada por los protagonistas, el papel del guía resulta crucial al ofrecer descripciones del entorno, mantener una comunicación constante y generar seguridad al corredor. Estos elementos fortalecen la confianza y permiten que la experiencia en la competencia sea inclusiva, activa y enriquecedora para quienes participan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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