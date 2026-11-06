Por: Portal Bogotá

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La empresa Aguas de Bogotá anunció una nueva convocatoria laboral que pone sobre la mesa 100 oportunidades de empleo en la capital. De acuerdo con la información publicada por la entidad a través de sus canales oficiales, estas vacantes están orientadas a quienes aspiran a cargos como operarios de mantenimiento de zonas verdes, recolección y limpieza, motosierristas y guadañadores. El anuncio, citado por la cuenta oficial de Aguas de Bogotá, resalta que el proceso de presentación de la convocatoria tendrá lugar el lunes 9 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 a. m., momento en que los interesados podrán conectarse mediante el enlace dispuesto o un código QR para conocer detalles del procedimiento.

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La importancia de este llamado radica en la simplicidad de los requisitos que solicita la empresa, permitiendo la inclusión de numerosos aspirantes que buscan vincularse al mercado laboral. Según la convocatoria, los interesados deben contar con niveles de básica primaria y disponibilidad inmediata. En algunos de los cargos ni siquiera se exige experiencia previa, lo cual abre la puerta a personas que desean iniciar su vida laboral o reubicarse después de un tiempo sin trabajo. Sin embargo, en el caso de los guadañadores, se especifica que estos deben disponer de su propia guadaña como herramienta indispensable para desempeñar sus funciones.

Este anuncio llega en un contexto en el que se priorizan acciones para dinamizar el empleo en Bogotá, permitiendo el acceso a poblaciones con perfiles diversos. La iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” resalta, de acuerdo con la publicación, que se sigue trabajando para que la ciudadanía encuentre opciones laborales que no solo contribuyan al desarrollo económico personal, sino también al bienestar y mantenimiento de la ciudad. Los trabajos ofrecidos están directamente vinculados con el mantenimiento de entornos públicos, la limpieza y el embellecimiento de zonas verdes, tareas consideradas esenciales para la calidad de vida en la capital.

Las personas interesadas en postularse pueden obtener toda la información pertinente e iniciar el proceso el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m., ingresando al enlace indicado por Aguas de Bogotá. Esta oportunidad puede representar un primer paso para quienes deseen integrarse de inmediato al mundo laboral sin requerir de altos niveles educativos o amplia experiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en Aguas de Bogotá según la convocatoria 2026?

La convocatoria de Aguas de Bogotá publicada para el proceso de selección en noviembre de 2026 pide a los interesados contar con educación de básica primaria y disponibilidad inmediata para trabajar. Además, algunas de las vacantes no exigen experiencia, aunque en el caso de los guadañadores es necesario tener guadaña propia.

¿Qué cargos están disponibles en la oferta de empleo de Aguas de Bogotá?

La oferta anunciada incluye cargos de operarios de mantenimiento de zonas verdes, operarios de recolección y limpieza, motosierristas y guadañadores. Cada uno de estos roles responde a labores esenciales en la ciudad, especialmente en el manejo y preservación de los espacios públicos de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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