Este viernes, 6 de noviembre, salió a la luz la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos partidos del año, pues el 13 y 17 de noviembre se mide contra la Selección de Chile en compromisos que se disputarán en Cali y luego en Santiago.

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Entre los llamados hay varias sorpresas, como por ejemplo la incorporación de Devis Vásquez, el primer llamado de Juan David Arizala, el regreso de Nelson Deossa y la convocatoria del delantero Camilo Mena.

Este último, de hecho, llamó bastante la atención, ya que es un futbolista que está poco en el radar sobre todo por el equipo y la liga en la que está y la poca cantidad de goles que ha sumado este año.

Quién es Camilo Mena

Camilo Mena es un futbolista de 24 años de edad que nació el primero de octubre en Concordia, Antioquia. Debutó con solo 15 años con Tigre en la segunda división del fútbol colombiano en 2018 y apenas un año después fue incluido en la prestigiosa lista ‘Next Generation’ de The Guardian como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

De hecho, por ese nivel mostrado pasó al Deportivo Pereira en 2020 y en 2021 comenzó su camino en el fútbol europeo. Ha jugado en Valmiera de Letonia, Jagiellonia de Polonia, volvió al equipo letón y desde 2023 está en el Korona Kielce.

Esta temporada, por ejemplo, ha disputado siete compromisos, cinco como titular, sumando un promedio de 68 minutos por encuentro. Ese tiempo le ha bastado para anotar tres goles.

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Qué otros delanteros convocó Néstor Loreno

Además de Camilo Mena, el técnico argentino convocó a Luis Suárez, del Sporting; Daniel Mosquera, del Hellas Verona; Camilo Durán, del Celtic; Óscar Perea, del Club América; y Jaminton Campaz, del Rosario Central.

Estos partidos serán el 13 y 17 de noviembre en Cali y Santiago.

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