Millonarios sumó un nuevo empate en la Liga BetPlay, pues en la noche de este miércoles, 4 de noviembre, empató 0-0 con América de Cali en la fecha 17 del fútbol profesional colombiano.

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Este es un resultado que no termina de funcionarle al equipo bogotano, puesto que lleva aplazando su clasificación varias fechas y ahora, con solo dos partidos por delante, puede complicarse en la tabla de posiciones.

Ahora, eso es lo que creen los hinchas, ya que el cuerpo técnico considera algo diferente al asegurar que todo punto suma y se mantiene optimista de cara al cierre de la primera ronda.

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Qué dijo Alberto Gamero

Es más, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico Alberto Gamero se refirió a este punto y hasta aseguró que lo acepta porque así lo quiso Dios.

“Yo creo que hoy queda ese sinsabor de que no se pudo ganar el partido, pero yo siempre he sido una persona creyente en Dios y si Dios me mandó este punto yo lo acepto”, dijo Gamero.

Y agregó: “Pero me parece que hoy el equipo hizo cosas interesantes, hizo cosas buenas, cosas importantes y salió a la cancha a ganar el partido frente a un gran equipo”.

🗣️ “Si Dios me mandó este punto yo lo acepto”: Alberto Gamero. Tómense 30 segundos y escuchen esta respuesta del entrenador samario al preguntarle por el empate entre Millos y América. ¿Creen que aplica una explicación teológica en ese contexto? 🎥: @Dimayor https://t.co/mCScL3HA69 — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) November 5, 2026

Y es que cabe recordar que a lo largo de los 90 minutos, Millonarios hizo 21 remates, de los cuales 9 fueron a puerta, pero entre la mala puntería y la buena actuación del arquero Jean Fernandes no pudo mandar el balón al fondo de la red y por eso quedó en empate.

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Por lo pronto, los jugadores se recuperarán físicamente para los partidos restantes, que serán vs. Tolima y Alianza en los que buscará asegurar su clasificación.

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