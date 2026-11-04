El nombre de Rafael Nadal vuelve a ser noticia en el mundo del deporte, pero esta vez no por una raqueta, un torneo o una nueva aparición en las canchas de tenis. El español, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, recibió una propuesta que lo llevaría a ocupar un lugar importante en uno de los clubes más reconocidos del planeta: el Real Madrid.

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La noticia fue confirmada este miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando el conjunto español publicó un comunicado en el que anunció que su Junta Directiva propuso el nombramiento de Nadal como nuevo integrante de este órgano de dirección. Una decisión que vincula todavía más al extenista con la institución de la que es hincha desde hace varios años.

Sin embargo, hay un detalle importante: su llegada todavía debe recibir el visto bueno de la Asamblea General de Socios Compromisarios, que tendrá que ratificar la decisión. La reunión está prevista para el próximo 21 de noviembre.

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Rafael Nadal tendrá nuevo papel en el Real Madrid

Aunque muchos lo relacionan inmediatamente con Roland Garros, Wimbledon y sus históricos enfrentamientos con Roger Federer y Novak Djokovic, Nadal podría comenzar una nueva etapa desde los despachos del fútbol español.

El deportista ya es socio de honor del Real Madrid y cuenta con el número 67.778 dentro de la institución. Ahora, la propuesta busca que pase a formar parte de su Junta Directiva, desde donde tendría la posibilidad de aportar a las decisiones y al futuro del equipo blanco.

La noticia también representa un reconocimiento a una trayectoria difícil de igualar. Durante su carrera profesional, el español conquistó 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slam, además de dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis con España y el primer puesto del escalafón mundial.

El Real Madrid destacó que su elección no responde únicamente a sus resultados deportivos. En el comunicado, la institución resaltó características como su humildad, capacidad de sacrificio, competitividad, respeto por sus rivales y compromiso solidario, cualidades que considera parte de la identidad madridista.

¿Qué viene para Rafael Nadal?

La propuesta abre un nuevo capítulo en la relación entre Nadal y el Real Madrid, especialmente porque el extenista ha manifestado públicamente su admiración por el club y su presidente, Florentino Pérez.

Por ahora, no se han detallado las funciones específicas que tendría dentro de la Junta Directiva, pero su incorporación significaría tener a una de las figuras más reconocidas del deporte mundial participando en la estructura institucional del equipo.

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Así, después de despedirse del tenis profesional en noviembre de 2024, Nadal podría volver a tener un papel activo en el deporte de élite, aunque desde un escenario completamente diferente al que lo convirtió en leyenda.

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