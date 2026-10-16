La tensión en el fútbol español volvió a escalar este viernes 16 de octubre, luego de que el Real Madrid exigiera la renuncia inmediata de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El club publicó un contundente comunicado en el que rechazó las declaraciones del dirigente sobre sus métodos de comunicación y cuestionó su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

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La polémica comenzó después de que Tebas comparara la estrategia comunicativa del conjunto blanco y de su canal oficial, Real Madrid TV, con mecanismos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi. El dirigente argumentó que el club selecciona determinadas jugadas, insiste en supuestos agravios arbitrales y alimenta una narrativa en la que aparece como víctima.

Ante estas afirmaciones, el equipo dirigido institucionalmente por Florentino Pérez calificó las palabras de Tebas como intolerables y de extrema gravedad. En su pronunciamiento, sostuvo que recurrir a esa comparación para desacreditar al club, a sus directivos y a su televisión resulta incompatible con las responsabilidades que ocupa el presidente de LaLiga.

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Por esa razón, la institución exigió su dimisión inmediata tanto de la presidencia de LaLiga como de la vicepresidencia de la RFEF. Según el Real Madrid, las declaraciones del dirigente constituyen un nuevo episodio de los enfrentamientos que mantienen ambas partes.

Real Madrid volvió a poner el foco en el caso Negreira

Sin embargo, el pronunciamiento del conjunto madridista no se limitó a rechazar las declaraciones de Tebas. El club también cuestionó la respuesta de LaLiga y la RFEF frente al denominado caso Negreira, relacionado con los pagos que el FC Barcelona efectuó durante años a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En el comunicado, el Real Madrid aseguró que, ante la falta de una respuesta que considera suficiente por parte de las instituciones del fútbol español, acudió directamente a la Uefa para exigir que se esclarezcan esos pagos y se adopten las medidas correspondientes para proteger la integridad de las competiciones.

La entidad también reclamó una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas encargadas del gobierno, la gestión, la supervisión y la disciplina del fútbol español. Su propuesta incluye el relevo de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante la etapa relacionada con los hechos cuestionados.

Cabe recordar que el Real Madrid ya había informado, el pasado 1 de octubre, que la Uefa confirmó la recepción de su denuncia y la continuación de la investigación relacionada con el caso Negreira.

La polémica entre Real Madrid y Tebas sigue creciendo

El enfrentamiento se suma a una relación marcada por los desacuerdos entre el club blanco y el presidente de LaLiga, especialmente en asuntos relacionados con el arbitraje, la organización de la competición y los horarios de los partidos.

En esta ocasión, las declaraciones de Tebas provocaron una respuesta institucional del Real Madrid, que considera que el dirigente ha incurrido reiteradamente en comportamientos incompatibles con los principios de neutralidad, respeto e imparcialidad que, a su juicio, deben regir su cargo.

El episodio también generó reacciones entre aficionados en redes sociales, donde simpatizantes del conjunto madridista respaldaron la exigencia de dimisión y cuestionaron la actuación del dirigente. No obstante, estas expresiones reflejan las opiniones de los usuarios y no permiten establecer por sí solas el alcance general del respaldo a la postura del club.

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Por ahora, el pronunciamiento del Real Madrid vuelve a poner en primer plano la disputa entre una de las instituciones más importantes del fútbol español y el máximo responsable de LaLiga, en medio de las controversias por el arbitraje y las investigaciones relacionadas con el caso Negreira.

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