Jhon Jáder Durán tuvo una noche consagratoria este jueves, 15 de octubre, en la segunda fecha de la Europa League, pues el delantero fue una de las figuras en la victoria del Benfica sobre el Celtic de Escocia.

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El colombiano anotó dos goles en este compromiso, uno de penalti y otro al filtrarse entre la defensa, con los que ayudó a su equipo a quedarse con los tres puntos. Este fue el resumen:

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Ahora, esta ha sido una de las mejores noches del futbolista colombiano en este club, quien ya suma tres anotaciones con el cuadro portugués, en una temporada en la que espera retomar su mejor nivel.

Sin embargo, cabe destacar que Durán no es el titular, pero él está bien con eso, pues en la conversación con los medios luego del partido aseguró que entiende su lugar y que lo único que espera es ayudar al equipo.

“Claro, solo quiero ayudar a mi equipo, pero todos saben que Pavlidis es el número uno. Se merece todo y por eso juega más que yo. Yo llegué aquí y, en los minutos que pueda jugar, aportaré lo máximo posible a mi equipo. Eso es todo”, dijo Durán, sorprendiendo a más de uno.

Jhon Durán 🗣️: “Todo o mundo sabe que o Pavlidis é o primeiro” #sporttvportugal #UEFAEuropaLeague #SLBenfica #Celtic https://t.co/oNQ4z7FOUD — sport tv (@sporttvportugal) October 15, 2026

Y es que a lo largo de su carrera, el jugador colombiano no se ha caracterizado por hacer esta clase de declaraciones, pues normalmente es un poco menos humilde con respecto a su nivel deportivo.

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No obstante, todo indica que esta temporada está mucho más enfocado y concentrado en su fútbol con la idea de retomar su nivel, a ver si en algún momento logra volver a la Selección Colombia.

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