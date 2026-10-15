Este jueves, 15 de octubre, se está jugando la segunda fecha de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa que en esta edición cuenta con equipos de una gran trayectoria y reconocimiento internacional.

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Uno de los partidos más llamativos de la temporada era el de Benfica vs. Celtic, puesto que enfrentaba a dos jugadores colombianos muy interesantes como lo son Jhon Jáder Durán y Camilo Durán, quien recientemente fue convocado a la Selección Colombia.

Sin embargo, en los primeros 45 minutos el que destacó fue el exjugador del Aston Villa, quien se mostró muy ambicioso dentro del área para ayudar a su equipo a conseguir una cómoda ventaja sobre su rival.

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Doblete de Jhon Jáder Durán en la Europa League

Es más, en solo 45 minutos el colombiano se reportó con un doblete, siendo el primero en apenas cinco minutos del partido. El mismo futbolista recibió una falta dentro del área y luego se encargó de patear el penalti de una forma muy calidosa para darle la ventaja a su equipo.

🇨🇴 GOOOL de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de #Benfica ante #Celtic, al 5’, por la Europa League https://t.co/8S3OKbMGBf — Pipe Sierra (@PSierraR) October 15, 2026

Luego, ya en el minuto 36, el colombiano recibió un pase filtrado, protegió bien el balón del defensa, se acomodó y remató para marcar el segundo en su cuenta personal y el tercero del compromiso.

🇨🇴 DOBLETE de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 3-0 de #Benfica ante #Celtic, al 36’, por la Europa League https://t.co/c7mVZMQnPe — Pipe Sierra (@PSierraR) October 15, 2026

De esta manera, esta es la mejor presentación del colombiano desde que llegó a Portugal, pues hasta el momento solo había marcado un gol, pero de a pocos se ha ganado la confianza del técnico y por eso es que ha contado con más oportunidades en partidos importantes como este.

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Así las cosas, lo que pretende Durán es mostrar un gran nivel en su club para tener la oportunidad de ser convocado nuevamente con la Selección Colombia, recordando que queda una fecha Fifa en noviembre en la que se medirá con Chile, primero en Cali y luego en Santiago.

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