Con la controversia por la situación del estadio El Campín en Bogotá, la revelación de imágenes de otro reconocido escenario deportivo en Colombia no pasó desapercibida.

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Así salieron a flote los registros audiovisuales que mostraron el excelente estado del estadio Atanasio Girardot y demostraron el éxito absoluto en las intensas labores de recuperación ejecutadas luego de la ejecución de un multitudinario evento musical en la capital antioqueña.

La Alcaldía de Medellín completó los trabajos de recuperación agronómica y las pruebas técnicas de rodadura, garantizando el desarrollo del choque entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en los cuartos de final del torneo, de acuerdo con información replicada por el portal Minuto 90.

A diferencia de las recientes complicaciones logísticas y el deterioro de la gramilla que obligaron a suspender partidos en El Campín de Bogotá tras eventos masivos, el estadio Atanasio Girardot de Medellín superó con éxito las labores de adecuación y mantenimiento luego de la celebración del festival de música electrónica EDC.

La administración distrital de Medellín confirmó que el escenario principal de la Unidad Deportiva se encuentra habilitado y en condiciones óptimas para el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, programado para este miércoles 14 de octubre a las 8:30 p. m. por los cuartos de final de la Copa Colombia.

Una vez concluido el multitudinario festival, las cuadrillas operativas del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y la Secretaría de Infraestructura activaron un protocolo técnico de choque sobre el gramado.

La estrategia se enfocó en neutralizar la compactación del suelo y acelerar la regeneración del manto vegetal sometido al tránsito del público y las estructuras temporales.

Respecto al mantenimiento y fertilización del campo, las cuadrillas ejecutaron labores de corte milimétrico del césped, aireación profunda mediante maquinaria especializada para oxigenar las raíces y aplicación dosificada de micronutrientes para reactivar el vigor foliar.

En materia de prevención fitosanitaria, se administraron tratamientos preventivos de control biológico contra fitopatógenos, previniendo la proliferación de hongos o bacterias que suelen aparecer por la acumulación térmica y la humedad residual bajo las lonas protectoras.

Para garantizar que el terreno responda a las exigencias de un partido de alta competencia, las autoridades locales efectuaron una rigurosa evaluación bajo estándares internacionales antes de autorizar la apertura de las puertas.

Frente a la dinámica del balón, se llevaron a cabo mediciones técnicas para comprobar la rodadura lineal y la uniformidad en el bote de la pelota, evitando irregularidades que alteren el ritmo o representen peligro para los futbolistas.

Sobre la tracción y seguridad del atleta, se valoró la adherencia y la resistencia mecánica del pasto frente al frenado y giro de los botines deportivos, minimizando riesgos de lesiones articulares o musculares.

En relación con el sistema de drenaje, las revisiones técnicas confirmaron que los canales de evacuación hídrica funcionan a plena capacidad, una variable crítica dadas las condiciones climáticas y las lluvias habituales durante las tardes y noches de octubre en el Valle de Aburrá.

De forma simultánea al reacondicionamiento del campo de fútbol, cuadrillas de logística avanzan en el desmontaje de tarimas, carpas y equipos de sonido en las demás áreas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Este proceso se ejecuta bajo un estricto plan de mitigación diseñado para proteger las pistas y canchas auxiliares.

Acerca de la distribución de peso y rutas seguras, se delimitaron corredores exclusivos de tránsito pesado y se aplicaron placas protectoras para distribuir las cargas de grúas y montacargas, evitando fracturas en pavimentos o pisos sintéticos.

En cuanto a la restricción vehicular, se impidió el paso indiscriminado de vehículos no autorizados para mantener la seguridad de los deportistas y usuarios que frecuentan el complejo diariamente.

Con este despliegue integral, Medellín ratifica la viabilidad de articular eventos culturales de gran formato con el calendario del fútbol profesional, ofreciendo una respuesta técnica oportuna para que el clásico regional se dispute con normalidad y con todas las garantías deportivas ante más de 40.000 espectadores.

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