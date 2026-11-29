El fútbol islandés está de luto por la muerte de Ingvar Jónsson, exarquero de la selección nacional, quien falleció el miércoles 25 de noviembre a los 37 años. La noticia fue confirmada por su club, Víkingur Reykjavík, y por la Federación Islandesa de Fútbol.

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El equipo informó que el portero murió acompañado de sus seres queridos y envió condolencias a su familia. Jónsson había recibido un diagnóstico de cáncer en mayo de 2026 y, tras conocerse su enfermedad, se apartó de la actividad profesional para comenzar un tratamiento de quimioterapia.

Fue parte de la histórica Eurocopa de 2016

Jónsson integró la selección de Islandia que participó en la Eurocopa de Francia 2016, uno de los torneos más recordados en la historia del fútbol de ese país. El equipo nórdico sorprendió al eliminar a Inglaterra en los octavos de final, con una victoria 2-1, y avanzó hasta los cuartos, instancia en la que perdió 5-2 frente al combinado anfitrión.

El arquero no tuvo minutos en ese campeonato, pero hizo parte del plantel que protagonizó la histórica campaña. Con la selección absoluta disputó ocho partidos y también representó a su país en las categorías juveniles sub-19 y sub-21.

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Su carrera en Islandia y el homenaje de sus compañeros

El guardameta comenzó su trayectoria profesional en 2008 y jugó en clubes de Islandia, Noruega y Dinamarca. En 2020 regresó a su país para unirse al Víkingur Reykjavík, equipo con el que ganó títulos de liga y copa. Su último partido como profesional fue en mayo de este año, poco antes de que se conociera el diagnóstico de cáncer.

En junio, sus compañeros de selección le rindieron un homenaje antes de un amistoso contra Argentina, disputado en Estados Unidos. Los jugadores posaron con una camiseta que llevaba su nombre para expresarle apoyo durante el tratamiento.

La Federación Islandesa de Fútbol también lamentó su fallecimiento y recordó su paso por el equipo nacional. La noticia generó mensajes de condolencia en el fútbol de su país, mientras su club destacó el vínculo que Jónsson mantuvo con compañeros y aficionados.

El exarquero deja a su esposa y tres hijos, según reportes de medios internacionales.

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