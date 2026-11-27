La comunidad digital de ‘Factos de la Biblia’ está de luto tras conocerse la muerte de Miguel Ángel Jaramillo, creador de contenido vallecaucano que consiguió reconocimiento con sus videos de humor y personajes inspirados en situaciones cotidianas. El hombre fue encontrado sin vida el miércoles 25 de noviembre en una vivienda del barrio El Trébol, en Palmira, Valle del Cauca.

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La noticia se conoció públicamente un día después y provocó reacciones entre quienes seguían sus publicaciones. Jaramillo también era conocido como ‘El Rey de la Cizaña’ y ‘El Anormal’, apodos con los que construyó una comunidad de miles de personas en plataformas digitales.

De acuerdo con información divulgada por medios nacionales, organismos de socorro llegaron hasta el inmueble donde se encontraba el influenciador, pero ya no presentaba signos vitales. La Policía confirmó el hallazgo, mientras que las circunstancias de su fallecimiento continúan sin esclarecerse oficialmente.

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En medio de los mensajes de despedida, una de sus últimas publicaciones cobró especial atención. Se trata de un video que compartió en Instagram el 25 de noviembre, en el que habló sobre las críticas que reciben quienes quieren dedicarse a crear contenido y les aconsejó no abandonar sus proyectos por los comentarios de otras personas.

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Último mensaje que compartió Miguel Ángel Jaramillo

En la grabación, Jaramillo se dirigió a quienes sienten vergüenza o temor de publicar videos por las opiniones de familiares, amigos o conocidos. Su recomendación fue continuar con los proyectos sin esperar condiciones perfectas ni permitir que las burlas frenen las iniciativas personales.

También se refirió a quienes ridiculizan a las personas que buscan hacer reír a otros. En ese momento pronunció una frase que llamó la atención de sus seguidores después de conocerse la noticia:

“El que quiere divertir a muchos es porque posiblemente guarda una tristeza enorme. Se los digo por experiencia propia”.

El creador cerró su reflexión con una invitación a disfrutar la vida. Aunque el mensaje ha sido compartido ampliamente tras su fallecimiento, no existe información oficial que permita relacionar esas palabras con las circunstancias de su muerte.

Los personajes con los que se hizo conocido en redes sociales

‘Factos de la Biblia’ construyó su reconocimiento mediante videos de humor en los que representaba escenas relacionadas con las relaciones de pareja, las amistades y situaciones de la vida diaria. Entre sus personajes más recordados estaban ‘Don Tinto’, ‘Soplanucas 3000’, ‘Osito Cariñosito’ y ‘Cuarto de pollo’.

Su estilo se caracterizaba por relatos cargados de picardía y situaciones exageradas que buscaban entretener a sus seguidores. Esa fórmula le permitió reunir una comunidad de más de 70.000 seguidores en Instagram y compartir grabaciones con otros creadores de contenido.

Además de su actividad en redes, Jaramillo había mostrado interés por la música urbana y había hablado de sus intenciones de abrirse camino en ese ámbito.

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