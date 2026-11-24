El periodista y escritor mexicano Humberto Padgett murió el 22 de noviembre, luego de una batalla contra el cáncer. Su esposa, Mariel Falcón, confirmó el fallecimiento y contó que el comunicador pasó sus últimos momentos en casa, acompañado por sus seres queridos.

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Padgett había sido diagnosticado con cáncer de lengua. Pese a los tratamientos, la enfermedad se extendió hacia el hígado y los pulmones. En sus últimos meses, el padecimiento también le hizo perder la voz, por lo que preparó una grabación de despedida con ayuda de inteligencia artificial.

Su colega Ciro Gómez Leyva compartió el video después de que se conociera la noticia de su muerte. En el mensaje, Padgett se dirigió a su esposa y explicó que quería ser él mismo quien comunicara su fallecimiento, aunque fuera mediante una voz recreada.

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“Preciosa Mariel, así sea en esta forma, no quise dejar de ser yo quien diera la noticia. La bestia del cáncer me venció“, expresó.

En la grabación, el periodista describió cómo avanzó la enfermedad y agradeció a las personas que marcaron su vida. También ofreció disculpas a quienes pudo haber ofendido y reconoció a quienes le enseñaron a ver el mundo.

“Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hasta el hígado. Antes, destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz y llevándose mi vida en una tarde de noviembre”, dijo.

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Una trayectoria dedicada al periodismo

Humberto Padgett nació el 10 de enero de 1975 en Toluca, México. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y comenzó su carrera en el diario Reforma en el año 2000.

Entre 2006 y 2012 hizo parte del equipo de Emeequis; posteriormente trabajó en SinEmbargo, entre 2012 y 2016. En sus últimos años se desempeñó como reportero de Radio Fórmula.

A lo largo de su carrera se especializó en investigaciones sobre corrupción y crimen organizado. También fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo de México en varias ocasiones y desarrolló una faceta como escritor.

Su muerte causó conmoción en el entorno periodístico mexicano. El video que dejó preparado se convirtió en una despedida personal y en un último mensaje para sus seres queridos y para quienes siguieron su trabajo.

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