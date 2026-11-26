Por: El Espectador

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Wang Jibing, un repartidor de comida y poeta de 56 años, se ha convertido en una figura destacada de la literatura china actual tras ganar el Premio Lu Xun en 2024, uno de los reconocimientos de mayor prestigio en su país. Su libro "Vuelo bajo" logró este galardón, y lo interesante de su historia reside tanto en el contenido de su obra como en el contexto que la rodea. De acuerdo con la conversación entre Rob Schmitz y la profesora Eileen Cheng-yin Chow, de la Universidad de Duke, en el servicio estadounidense de radiodifusión pública, la vida de Wang estuvo marcada por un episodio determinante: su padre quemó su primera novela y le exigió dejar la escritura para trabajar en el desarrollo urbano. Este hecho refleja las duras condiciones de pobreza familiares y el peso de las expectativas laborales en el contexto chino de los años noventa.

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En ese periodo, la economía china atravesaba una transformación acelerada debido al modelo de economía mixta y control estatal. Según la información incluida en el artículo, el país se recuperaba del aislamiento diplomático y de las restricciones impuestas por Occidente, impulsando migraciones masivas del campo a las ciudades industriales. Ese mismo ambiente de cambio y supervivencia influyó en la literatura: surgieron movimientos independientes y revistas comunitarias donde obreros y migrantes compartían poesía y ensayos sobre sus vidas urbanas.

La tradición literaria en la que Wang Jibing se inscribe rescata el ideal proclamado por Mao Zedong en las Charlas del Foro de Yan'an sobre Literatura y Arte, en 1942, donde se impulsó que el arte debía ser creado por y para las clases trabajadoras, alejándose de las élites. El premio Lu Xun, que hoy lleva el nombre del escritor condenado entonces por Mao, parece cerrar el círculo de una literatura que representa a quienes sostienen la economía del país: trabajadores migrantes, cansados y soñadores.

Wang, que sigue entregando pedidos en Kunshan desde 2019 y ha escrito más de 6.000 poemas en pequeños papeles durante sus entregas, se reconoce en esa tensión entre el trabajo y el arte. Según sus propias declaraciones, incluso después del reconocimiento obtenido, no planea dejar el reparto, pues su experiencia vital es su materia literaria. Como se observa en los versos de "Vuelo bajo", la literatura de Wang no pregunta por vuelos altos o bajos, sino por el valor intrínseco de cada búsqueda personal y colectiva.

Este recorrido histórico y personal invita a reflexionar sobre qué significa ser un "artista obrero" y cuál es la línea que separa el trabajo del arte. La historia de Wang, citada en El Espectador y mencionada en la entrevista referenciada, es un espejo de una generación que, sin dejar sus labores cotidianas, alimenta el arte que narra la vida común.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Wang Jibing es considerado un referente de la literatura obrera en China?

Wang Jibing es visto como un referente de la literatura obrera en China porque su vida y obra representan la voz de los trabajadores migrantes y urbanos. Según El Espectador y la entrevista citada, ha transformado las experiencias de precariedad, migración y trabajo en poesía, siguiendo una tradición literaria impulsada por el ideal de que el arte es para las clases populares, no para las élites. Su reconocimiento con el Premio Lu Xun destaca la relevancia de su testimonio en el contexto social y literario del país.

¿Qué es el Premio Lu Xun y por qué es importante en la literatura china?

El Premio Lu Xun es uno de los galardones más prestigiosos en el campo de la poesía china. Según la información del artículo, lleva el nombre del escritor Lu Xun y representa un reconocimiento a las voces que emergen desde distintas realidades dentro de China. Es importante porque valida la literatura que surge de quienes viven situaciones difíciles, como los migrantes y trabajadores, subrayando el valor de expresiones artísticas fuera de los círculos tradicionales de poder.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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