Por: Caracol TV

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El tenis de mesa colombiano experimenta un destacado momento en el panorama internacional, gracias a la notable actuación de Emanuel Otálvaro en el Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés). Este miércoles 25 de noviembre, Otálvaro aseguró su paso a los octavos de final en la categoría sub-19, luego de vencer con autoridad al japonés Kohaku Nakano por 4-0, según información oficial del certamen. El desarrollo de este torneo, iniciado el 21 de noviembre y con cierre previsto para el 28 del mismo mes en Estambul, Turquía, ha congregado a las jóvenes promesas más sobresalientes de la disciplina, quienes compiten tanto en modalidades por equipos como individuales.

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Las primeras jornadas del campeonato estuvieron dedicadas a las pruebas por equipos en las ramas masculina y femenina de las categorías sub-15 y sub-19. En estas fases, el dominio asiático fue evidente: China se adjudicó ambos títulos de la categoría sub-19, mientras que Japón ganó en la rama masculina sub-15 y el representativo chino en la femenina, de acuerdo con los reportes del evento.

Con el inicio de la competencia individual, Otálvaro ha emergido como uno de los jugadores a seguir. El colombiano llegó a este mundial en cuarta posición del escalafón mundial sub-19, sumando 11.165 puntos, únicamente superado por figuras como el chino Rubio Wen, quien ostenta el segundo lugar con 17.490 unidades según los listados oficiales del certamen. En su estreno en el cuadro principal, el encuentro entre Otálvaro y Nakano en la mesa 1 del Ata Sporları Merkezi mostró paridad en los primeros sets, concluyendo 11-7 y 13-11, ambos en favor del colombiano. A partir de ahí, Otálvaro afianzó su dominio y cerró el compromiso con parciales de 11-8 y 11-4, consolidando el 4-0 tras 29 minutos y 59 segundos de juego.

Durante este enfrentamiento, Otálvaro sumó un total de 46 puntos, distribuidos en 24 conseguidos con su propio servicio y 22 capitalizando los saques de Nakano. Asimismo, logró una ventaja máxima de siete puntos en uno de los sets, lo que resalta su desempeño técnico y estratégico. Su siguiente reto será frente al indio Priyanuj Bhattacharyya en los octavos de final, partido programado para este jueves 26 de noviembre a las 6:45 de la mañana, hora colombiana. Obtener un triunfo lo situaría entre los ocho mejores del certamen, dándole la oportunidad de disputar los cuartos de final contra el ganador del duelo entre el chino Hechen Li y el italiano Francesco Trevisan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo clasificó Emanuel Otálvaro a los octavos de final del mundial juvenil de tenis de mesa?

Emanuel Otálvaro clasificó a los octavos de final en la categoría sub-19 del Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Tenis de Mesa tras imponerse por 4-0 al japonés Kohaku Nakano. Este resultado se dio en la mesa 1 del recinto Ata Sporları Merkezi en Estambul, Turquía, luego de un partido de casi 30 minutos, donde el colombiano logró 46 puntos y mostró superioridad tanto en su servicio como en el aprovechamiento de los saques del rival.

¿Cuándo será el próximo partido de Emanuel Otálvaro en el Campeonato Mundial Juvenil ITTF?

El siguiente partido de Emanuel Otálvaro en el Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Tenis de Mesa está programado para este jueves 26 de noviembre a las 6:45 de la mañana, hora colombiana. Su rival en los octavos de final será el indio Priyanuj Bhattacharyya, y en caso de avanzar, enfrentará al ganador entre el chino Hechen Li y el italiano Francesco Trevisan en los cuartos de final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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