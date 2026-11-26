Por: Gol Caracol

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Después de conquistar el título mundial de peso pesado frente a Wladimir Klitschko, Tyson Fury, uno de los boxeadores británicos más reconocidos del circuito, reveló que su vida personal se sumió en la oscuridad. Según explicó en un documental de Netflix que se lanzará este viernes, Fury fue diagnosticado con esquizofrenia en 2015, el mismo año en que obtuvo su histórica victoria sobre Klitschko. De acuerdo con el propio deportista, este diagnóstico llegó luego de buscar atención médica creyendo que sufría un ataque al corazón, pero lo que realmente enfrentaba era un severo episodio de ansiedad.

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En el documental, Fury narra cómo las voces en su cabeza se convirtieron en un constante tormento, al punto de amenazar no sólo su seguridad sino también la de su familia. El campeón reconoce que vivió un periodo tan oscuro que le resultaba imposible describirlo: "No puedo explicar con palabras la oscuridad en la que estaba. Era como una versión del infierno. Pensaba que viviría en una habitación encerrado y eso me asustaba mucho. La ansiedad me podía. No podía con ella". Esta confesión la hace en presencia de su esposa, Paris, quien también participa en la producción.

A raíz de esa crisis, Fury buscó ayuda profesional y fue evaluado por una psiquiatra en Londres. Allí, le realizaron múltiples entrevistas que llevaron a los médicos a diagnosticarle no sólo esquizofrenia, sino también depresión, ansiedad y un trastorno bipolar. De acuerdo con el boxeador, tachó todas las casillas de los síntomas descritos durante la evaluación. Tras su victoria frente a Klitschko, vivió una etapa especialmente difícil en la que incrementó notablemente su peso y se vio envuelto en problemas con el consumo de drogas y alcohol.

La gravedad de la condición de Fury se reflejaba en su incapacidad para mantener conversaciones cotidianas debido al constante ruido de las voces que escuchaba. El boxeador llegó a declarar que se sentía perdido, sin saber a quién recurrir ni cómo encontrar una solución, admitiendo que necesitaba ayuda urgente. Todo este proceso resultó en una etapa de rehabilitación y superación personal que le permitió regresar al ring. En 2020, después de superar sus adicciones y problemas de salud mental, Fury consiguió otro título mundial de boxeo, como señalan los testimonios recogidos en el documental citado.

¿Qué diagnóstico recibió Tyson Fury y cómo afectó esto su carrera deportiva?

Tyson Fury fue diagnosticado con esquizofrenia, además de ansiedad, depresión y trastorno bipolar, tras su victoria ante Wladimir Klitschko. Este diagnóstico marcó un periodo crítico en su vida, caracterizado por episodios de ansiedad, consumo de sustancias y dificultades para sobrellevar la presión, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional y a recomponer su carrera tiempo después.

¿Cuándo y cómo reveló Tyson Fury sus problemas de salud mental?

Tyson Fury hizo públicas sus luchas con la salud mental en un documental de Netflix, donde relató que después de ganar el título mundial de peso pesado en 2015, experimentó ataques de ansiedad y escuchó voces en su cabeza, lo que lo condujo a buscar atención médica y a recibir el diagnóstico correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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