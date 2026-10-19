Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores con una noticia que marca un antes y un después para uno de los eventos más populares de Internet. El creador de contenido español confirmó una alianza con Netflix para transmitir las próximas tres ediciones de ‘La Velada del Año’, una decisión que llevará su espectáculo de boxeo entre ‘streamers’ a una plataforma con alcance internacional.

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El acuerdo contempla las ediciones de 2027, 2028 y 2029. De esta manera, Netflix será la casa exclusiva de las transmisiones en vivo del evento a partir de la séptima edición, que se disputará en 2027. La noticia representa un cambio importante para el proyecto, que desde su primera edición, en 2021, se consolidó principalmente a través de Twitch y que en 2026 también llegó a YouTube y TikTok.

El anuncio llegó acompañado de un video publicado por Ibai, titulado ‘Historia’, en el que el español aparece inicialmente en su espacio habitual de transmisiones.

Allí habla sobre la posibilidad de llevar el evento a otro nivel, antes de dar paso a una producción cinematográfica con luces dramáticas, tonos rojos y figuras con trajes que recuerdan a los personajes de algunas de las producciones más reconocidas de Netflix. La pieza termina con el logo de la plataforma, dejando clara la identidad de su nuevo aliado.

La Velada del Año llegará a Netflix tras romper récords de audiencia

La alianza se conoce después del éxito de la sexta edición de ‘La Velada del Año’, celebrada el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. El espectáculo reunió a cerca de 80.000 asistentes y combinó combates de boxeo entre creadores de contenido con presentaciones musicales.

De acuerdo con cifras difundidas por el creador de contenido, el evento fue seguido desde más de 34 millones de dispositivos a través de las diferentes plataformas digitales y alcanzó un pico de 8.7 millones de dispositivos conectados simultáneamente.

Las cifras ayudan a entender por qué el proyecto despertó el interés de una plataforma que busca ampliar su presencia en las transmisiones en directo. La propuesta de Ibai mezcla deporte, música y entretenimiento, con participantes que cuentan con comunidades propias en España y Latinoamérica.

Netflix confirmó que el acuerdo busca ampliar el alcance internacional de ‘La Velada del Año’. Ibai, por su parte, destacó que la alianza le permitirá llevar el espectáculo más lejos sin perder la esencia de la comunidad que lo ha acompañado desde sus inicios.

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Así, lo que comenzó como una iniciativa de un creador de contenido terminó convertido en un evento multitudinario que ahora dará el salto a una de las principales plataformas de entretenimiento del mundo.

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