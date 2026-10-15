Un hombre protagonizó un accidente que rápidamente se viralizó, luego de que fuera grabado mientras intentaba sostenerse del borde de una ventana y terminara cayendo desde el tercer piso de un edificio en Cancún, Quintana Roo, México.

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El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 12 de octubre en el fraccionamiento Cielo Nuevo, cerca de la avenida Isla Saona y la calle Isla Palermo, en inmediaciones del Arco Vial.

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En las imágenes, registradas por personas que se encontraban en la calle, se observa al hombre sin camisa y con un pantalón corto oscuro, aferrado con ambas manos al borde de una ventana, mientras permanece suspendido en la parte exterior del inmueble.

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Durante varios segundos intenta sostenerse de la estructura, pero finalmente pierde el agarre y cae al suelo desde varios metros de altura.

¿Por qué el hombre intentaba salir por la ventana?

La historia detrás del accidente despertó curiosidad en redes sociales debido a una versión que apunta a una presunta infidelidad. Según reportes de medios locales y versiones atribuidas a testigos, el hombre habría estado dentro del apartamento con una mujer cuando llegó la pareja sentimental de ella. Ante esa situación, presuntamente habría intentado escapar por la ventana para evitar un enfrentamiento.

Un hombre presuntamente intentó escapar por la ventana al ver llegar al esposo de su supuesta amante, pero terminó cayendo desde un tercer piso en el fraccionamiento Cielo Nuevo, en la Supermanzana 260 en Cancún, Quintana Roo. El hombre habría sido trasladado al Hospital General para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su estado de salud. — David García Mx (@ColumnistaX) October 12, 2026

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Por ahora, no existe información verificada que permita establecer las circunstancias exactas que llevaron al hombre a salir por la ventana. Lo que sí quedó registrado en el video es el momento en que permanece suspendido en el exterior del edificio y, posteriormente, pierde el equilibrio y cae.

Tras el accidente, vecinos y personas que presenciaron la escena solicitaron ayuda a través de la línea de emergencias 911. Al lugar llegaron integrantes de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron al hombre y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Cancún, Jesús Kumate Rodríguez, para que recibiera atención médica y fuera valorado por los profesionales de salud.

De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no se había divulgado un reporte oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica. Tampoco se habían informado detenciones relacionadas con el caso.

La grabación comenzó a circular en distintas plataformas digitales y fue retomada por medios mexicanos. La escena llamó la atención de los usuarios, especialmente por los segundos en los que el hombre intenta mantenerse sujeto a la ventana antes de caer.

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Las reacciones incluyeron bromas y comentarios relacionados con la supuesta infidelidad que habría motivado el intento de escape. No obstante, el contexto sentimental que se ha difundido sigue siendo una versión sin confirmación oficial. Más allá de la viralidad del video, la caída pudo haber tenido consecuencias graves debido a la altura del edificio.

Por ahora, el caso permanece rodeado de interrogantes sobre lo que ocurrió dentro del apartamento y las razones por las que el hombre decidió salir por la ventana.

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