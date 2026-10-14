Así como hubo una situación viral de pánico en Bogotá, un funeral familiar en Guatemala tomó un rumbo verdaderamente impactante cuando las personas presentes observaron movimientos extraños en el interior del féretro donde velaban a una joven.

Sigue a PULZO en Discover

La insólita escena impulsó la rápida intervención de los parientes para rescatar a la menor, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, de 15 años de edad, según replicó Blu Radio.

El acontecimiento ocurrió el pasado sábado 10 de octubre dentro de la aldea El Jocote, ubicada en el municipio de Sacapulas (ver mapa), departamento de Quiché.

Lee También

El caso adquirió alta relevancia pública después de que diversos videos grabados por los asistentes comenzaran a difundirse masivamente en plataformas digitales.

Durante un diálogo con el canal local TV San replicado en medios de comunicación, la propia adolescente detalló las sensaciones corporales experimentadas previas a su desvanecimiento repentino.

“¡Aleluya, un milagro de Dios!” Yuleidy Ixcotoyac es una adolescente, a quien su familia creía muerta, comenzó a moverse dentro de su ataúd y se incorporó ante la mirada atónita de los asistentes al velorio en #Guatemala. Según reportes, habían transcurrido ocho horas desde que la dieron por fallecida. #Video 🎥👇🏽 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 12, 2026

Asimismo, la menor exteriorizó el profundo temor que sintió al recobrar el conocimiento en el interior del cofre de madera sin comprender el motivo de su encierro.

La joven precisó que el episodio inició con un fuerte malestar pectoral sumado a una severa pesantez física instantes antes de quedar inconsciente.

“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”, expresó Ixcotoyac durante la entrevista otorgada.

Según los reportes conocidos, los parientes asumieron que la joven había muerto, omitiendo corroborar el deceso mediante la revisión de profesionales de la medicina.

Varias horas después, en pleno funeral, Ixcotoyac dio señales de movilidad física dentro de la estructura mortuoria ante la sorpresa generalizada.

Al constatar las reacciones de la menor, los allegados procedieron inmediatamente a romper el cristal del sarcófago para concretar su rescate.

Evocando el aterrador momento, la muchacha describió una penumbra inicial interrumpida por una claridad distante hacia la cual sentía desplazarse progresivamente.

“No sentí nada, solo vi como una oscuridad y queriendo buscar luz, pero había una luz larga y llegué a esa luz cuando desperté”, afirmó ante TV Sac.

Ixcotoyac agregó que la confusión la invadió al despertar, llevándola a golpear desesperadamente la superficie transparente para alertar a los presentes.

“Sentí como miedo y por qué estoy aquí me preguntaba yo misma, empecé a somatar el vidrio”, rememoró la adolescente guatemalteca.

Por su parte, Abraham Ixcotoyac, progenitor de la menor, explicó que los malestares de salud de su hija iniciaron durante las primeras horas de la madrugada.

Ante dicha situación, el hombre decidió abordar su automóvil con la firme intención de movilizarla de urgencia hacia un centro asistencial cercano.

No obstante, durante la marcha observó la ausencia de signos respiratorios y pulso en la menor, concluyendo erróneamente su deceso.

“Me acerqué, parqué mi carro y me acerqué a ella y vi la situación de ella que ya simplemente ya había dejado de existir, ella falleció en el camino”, declaró el padre cuyo caso se viralizó en Guatemala.

Posteriormente, el progenitor adquirió el ataúd y coordinó las exequias en su residencia con el acompañamiento de familiares, vecinos y miembros de su comunidad religiosa.

Hasta la fecha, los organismos de salud no han emitido ningún reporte médico oficial que logre esclarecer las causas clínicas del desmayo prolongado.

¿Cómo confirmar que una persona está muerta?

Confirmar el fallecimiento de una persona de manera precisa requiere la verificación rigurosa de criterios clínicos y la emisión posterior de la certificación legal correspondiente.

El procedimiento médico inicial se centra en evaluar la ausencia total e irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y neurológicas básicas en el cuerpo del individuo.

Un profesional de la salud comprueba la falta de pulso central en las arterias carótidas o femorales durante un periodo de observación mínimo de un minuto continuo.

Asimismo, se constata la interrupción completa de la ventilación espontánea, observando la inmovilidad del tórax y la ausencia de flujo de aire por nariz y boca.

En el examen neurológico, los médicos verifican la falta de respuesta a estímulos dolorosos intensos y la presencia de pupilas dilatadas que no reaccionan a la luz.

Posteriormente, aparecen signos cadavéricos ciertos como el enfriamiento corporal progresivo, la rigidez muscular progresiva y la aparición de manchas lívidas en la piel por acumulación sanguínea.

En entornos hospitalarios y de urgencias, los especialistas emplean electroencefalogramas o electrocardiogramas planos para certificar legalmente la parada cardíaca o la muerte encefálica irreversible.

Para personas sin entrenamiento médico que presencien una emergencia, el protocolo exige llamar de inmediato a las líneas de socorro para recibir orientación telefónica.

Los paramédicos autorizados evalúan la situación en el lugar de los hechos y determinan si corresponde iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar de emergencia.

Finalmente, la confirmación oficial y la firma del certificado de defunción corresponden únicamente a un médico graduado con registro profesional vigente en el territorio nacional.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.