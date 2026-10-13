Carlos Dueñas, concejal de Cúcuta por el partido Centro Democrático, publicó un video para disculparse públicamente después de protagonizar un altercado con un trabajador de un supermercado de la ciudad, en un nuevo caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”. El episodio ocurrió la noche del sábado 10 de octubre y quedó registrado en una grabación que circuló ampliamente en redes sociales.

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En las imágenes se observa al funcionario discutiendo con el joven y lanzándole expresiones ofensivas. “Vaya y mire quién soy yo, bobo”, le dice en uno de los momentos de la confrontación, antes de empujarlo. La situación obligó a intervenir a un vigilante del establecimiento, quien se interpuso entre ambos e intentó retirar al concejal del lugar.

Mientras el trabajador le pregunta qué le sucede, Dueñas continúa con los insultos incluso cuando el personal de seguridad lo acompaña hacia la salida. El video desató cuestionamientos por la forma en que el cabildante trató al empleado, quien, según publicaciones que circularon junto a la grabación, sería estudiante del Sena.

¿Qué dijo Carlos Dueñas en su disculpa?

Tras la difusión del registro, el concejal reconoció su responsabilidad en un pronunciamiento publicado el lunes festivo 12 de octubre. En el mensaje admitió que insultó, ofendió y empujó al joven mientras este cumplía con su trabajo.

“Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”, afirmó. También aseguró que les pidió perdón al empleado, al vigilante y a las personas que presenciaron el episodio.

#OPINE. Concejal de Cúcuta, Carlos Dueñas, reapareció públicamente en un video para ofrecer disculpas por los recientes hechos en los que agredió e insultó a un menor de edad; sin embargo, la ciudadanía asegura con escepticismo que solo lo hizo porque salió a la luz la grabación. https://t.co/cj598oo1gP pic.twitter.com/s631rSTL51 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 12, 2026

Dueñas extendió sus disculpas a los habitantes de Cúcuta y reconoció que las controversias en las que se ha visto involucrado afectan la confianza de quienes lo eligieron para representarlos. Además, sostuvo que no pretendía justificar lo sucedido ni pedir que se olvidara, sino asumir su responsabilidad y demostrar un cambio de comportamiento.

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Centro Democrático revisará el caso

La polémica también tuvo repercusiones dentro de su colectividad. El martes 13 de octubre, el Centro Democrático convocó una reunión urgente para examinar el comportamiento del concejal y estudiar posibles decisiones.

Basilio Villamizar, presidente del directorio departamental del partido, manifestó a Caracol Radio que la colectividad lamentaba y rechazaba esas conductas. Añadió que esperaban conocer las actuaciones de las autoridades competentes antes de definir las medidas correspondientes.

Por ahora, la disculpa pública de Dueñas y la revisión interna anunciada por su partido son las principales respuestas conocidas tras el episodio ocurrido en el supermercado.

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