Una irregularidad salió a la luz tras la difusión de un video en el que un hombre golpea brutalmente a una mujer dentro de un taxi en Cúcuta. Según reveló Red Más Noticias, la empresa propietaria del vehículo confirmó que el conductor captado por las cámaras de seguridad del sector de Las Américas no corresponde a los datos oficiales registrados ante el área metropolitana.

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Edgar Torrado, gerente de la empresa de transporte público, explicó en entrevista con el medio que la información del conductor lleva meses desactualizada. “Lo que podemos saber es que lo que está registrado en el área metropolitana como último conductor no es el conductor de ese vehículo. Esa información está desactualizada desde marzo del presente año”, señaló.

Torrado fue enfático en condenar lo ocurrido y dejó claro que este tipo de conductas no representan a su gremio. “Es un acto indignante, es un acto que no representa al gremio de taxis ni de propietarios ni de Cúcuta ni de Colombia”, afirmó el directivo, quien además precisó que todo apunta a que la víctima sería pareja sentimental del agresor: “Suponemos que es su pareja, su compañera permanente“.

Ante la dificultad para identificar al responsable, la empresa activó una alerta interna entre su flota. “Nosotros ya le pedimos el favor a la comunidad de taxis que tenemos, que son 1580 vehículos, que si lo llegan a observar, que nos informen para apoyar así a las autoridades competentes”, explicó Torrado. El llamado también se extendió a todos los propietarios del gremio para que actualicen los datos de sus conductores.

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#Colombia | Las autoridades en Cúcuta buscan a un hombre que agredió a una mujer en vía pública tras bajarse de un taxi. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. @MaicolBuitrago / @LigiaBejarano https://t.co/Ix8Xq7BEIp — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 6, 2026

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Cúcuta desplegó unidades en la zona donde ocurrió la agresión.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar el propietario de un taxi si su conductor no está registrado?

En Colombia, los propietarios de vehículos de servicio público tienen la obligación de mantener actualizados los datos del conductor habilitado ante las autoridades de tránsito. No hacerlo puede derivar en sanciones administrativas e incluso comprometer su responsabilidad civil si el conductor comete una infracción o delito mientras opera el vehículo.

¿Cuántos casos de violencia de género se han registrado en Cúcuta en 2026?

De acuerdo con cifras compartidas por la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en lo corrido de 2026 se han documentado al menos 424 casos de violencias basadas en género en la ciudad. Por su parte, la Corporación Mujer Denuncia y Muévete reportó 870 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres solo en el primer semestre del año.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.