Daniel Chirino, de 33 años, fue identificado como el conductor de taxi asesinado a tiros durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre en el sector de Ciudad Verde, en Soacha. El homicidio ocurrió cuando se encontraba dentro del vehículo de servicio público y fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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Fuentes de la Policía Metropolitana de Soacha le confirmaron a El Tiempo la identidad de la víctima y señalaron que el caso continúa bajo investigación. El ataque ocurrió en inmediaciones del conjunto Sándalo, sobre la transversal 24B, donde posteriormente las autoridades acordonaron la zona para adelantar las diligencias correspondientes.

Uno de los elementos que ahora revisan los investigadores es un video que circula en redes sociales y que habría sido grabado durante el sicariato. En las imágenes se observa la agresión contra el conductor y se escucha una amenaza antes de los disparos.

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#SOACHA. Momento exacto en que sujetos en motocicleta ases¡nan a taxista en Ciudad Verde. Los mismos agresores grabaron el ataque ocurrido la tarde de este 30 de septiembre, el cual estaría relacionado con el tema de extorsiones que el gremio de transporte se ha negado a pagar. https://t.co/cZR2OLa4he pic.twitter.com/Sb2z5LsjtT — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 30, 2026

De acuerdo con el diario, las autoridades verificaron que la grabación coincide con el lugar de los hechos y con la ropa que llevaba Chirino. Sin embargo, el material audiovisual todavía hace parte de las verificaciones y no se ha establecido oficialmente quién lo grabó ni bajo qué circunstancias.

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En el video se escucha una voz que menciona a una estructura delincuencial y hace referencia al pago de dinero. “Esto es de parte de ‘Los Satanás’, Federico y Moisés”, se escucha antes de una amenaza dirigida a quienes, según el mensaje, no estarían cumpliendo con un supuesto pago.

El Tiempo conoció que el contenido ha sido relacionado en redes sociales con una posible extorsión a conductores, aunque las autoridades todavía buscan establecer el origen de la grabación y si existe una conexión directa entre ese mensaje y el asesinato de Chirino.

La Policía adelanta labores para identificar a los dos hombres que habrían participado en el homicidio y establecer la ruta que siguieron después de abandonar el lugar. Las autoridades también recopilan elementos de la escena y revisan las características del vehículo en el que estaba la víctima.

Se trata de un taxi Hyundai amarillo, modelo 2012, de placas SOR 940. Según información consultada por el periódico, el automotor registra comparendos pendientes por 2’821.611 pesos, correspondientes a infracciones registradas entre 2020 y enero de 2026.

El vehículo aparece a nombre de Leonardo Sánchez Suárez y, de acuerdo con los últimos registros consultados, no estaba inscrito a una empresa de taxis. El Soat, en cambio, figuraba vigente, con fecha de expedición del 13 de agosto de 2026.

Tras el crimen, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, aseguró que impartió instrucciones a la Policía para avanzar en la investigación y capturar a los dos responsables. También anunció una mesa de trabajo con representantes del sector de taxistas para revisar las condiciones de seguridad de los conductores.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades buscan determinar el móvil del asesinato y establecer si la amenaza que aparece en el video está relacionada directamente con el homicidio de Daniel Chirino.

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