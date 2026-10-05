Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El panorama del transporte público en Ibagué atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos meses, tras el anuncio de un paro que dejó de ser una iniciativa exclusiva de los taxistas para convertirse en una causa común de todo el sector. De acuerdo con la información suministrada por El Nuevo Día, a esta protesta se sumaron representantes de buseteros, jeepseros y transporte especial, quienes consolidaron un bloque bajo el nombre de Comité Pro Defensa del Transporte Público. Cada gremio cuenta con un delegado para las decisiones centrales y programaron un encuentro el lunes 5 de octubre, cita clave donde se espera definir los detalles de una eventual movilización que, según los mismos líderes, podría tener lugar hacia finales de octubre.

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La decisión de unirse en protesta nació después de una reunión realizada el pasado sábado 3 de octubre, en la cual los gremios evaluaron la posibilidad de suspender sus actividades como medida de presión. Los transportadores manifestaron una serie de reclamos, enfatizando en el impacto negativo que el transporte informal ha tenido sobre sus ingresos en la capital tolimense. Además, instan a que se tomen nuevas acciones para mejorar la movilidad en la ciudad y denuncian el presunto incumplimiento de acuerdos previos con la Administración Municipal.

El malestar no es reciente. Desde finales de septiembre, los voceros del transporte colectivo advirtieron sobre la posibilidad de un cese de operaciones durante octubre si no se cumplían sus peticiones. Entre los asuntos que recalcaban figuraban la sobreoferta de busetas, el fenómeno de la ilegalidad —que hace alusión a vehículos que prestan el servicio sin permisos o requisitos— y otras condiciones que, según el gremio, afectan la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio. Estas preocupaciones se suman a movilizaciones previas en las cercanías de la Terminal de Transportes de Ibagué, donde los reclamos por la situación se han hecho oír repetidamente.

Por ahora, no existe una fecha oficial para el paro. La próxima reunión del comité será determinante para definir si la propuesta se transforma en paro efectivo, convocando a taxistas, buseteros, jeepseros y transportadores especiales en una sola jornada de protesta a finales de octubre. El futuro inmediato del transporte público en Ibagué queda así en manos de lo que decidan estos cuatro sectores clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los transportadores de Ibagué planean un paro?

Los motorizados argumentan que el transporte informal afecta directamente sus ingresos, exigen mejores condiciones de movilidad en la ciudad y reclaman el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Administración Municipal. También consideran que hay sobreoferta de busetas e ilegalidad en la prestación del servicio, según reportó El Nuevo Día.

¿Cuándo podría realizarse el paro del transporte público en Ibagué?

La fecha exacta aún no se ha definido, pues será determinada en una reunión del Comité Pro Defensa del Transporte Público este lunes 5 de octubre. Si se mantiene la propuesta, el paro tendría lugar a finales de octubre, según lo informado por líderes de los gremios a El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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