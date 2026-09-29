La audiencia en la que fueron declarados responsables dos de los implicados en el secuestro de Diana Ospina dejó una escena que llamó la atención: los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, conocidos como ‘Pablito’ y ‘Pachanga’, fueron vistos riéndose y bostezando mientras se exponían los detalles del caso.

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Los dos procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado agravado. El caso se remonta al 22 de febrero de 2026, cuando Ospina tomó un taxi en el sector de Chapinero, en Bogotá, y posteriormente fue interceptada durante el trayecto hacia su vivienda.

Durante la audiencia, la jueza presentó los elementos relacionados con la retención de la mujer y las actuaciones que habrían cometido los implicados. En ese momento, la actitud de los hermanos quedó registrada mientras avanzaba la diligencia judicial.

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La Fiscalía estableció que Ospina permaneció retenida durante cerca de 40 horas y que los responsables la habrían obligado a entregar información de sus cuentas bancarias. Con esos datos, habrían conseguido apoderarse de alrededor de 40 millones de pesos.

Después de permanecer retenida, la mujer fue abandonada en la vía entre Bogotá y Choachí, donde logró llegar hasta un punto de atención de la Policía y recibir ayuda.

¿Qué pasó con los implicados en secuestro de Diana Ospina?

Los hermanos Gómez Cardozo fueron ubicados y capturados por investigadores del Gaula y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante el proceso, ambos aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

La investigación también busca establecer la participación de otras personas. Según información presentada durante el proceso, en el secuestro habría intervenido un grupo más amplio, por lo que las autoridades continúan con las pesquisas para identificar a otros posibles responsables.

Por ahora, el proceso avanza hacia la definición de la pena que deberán cumplir los dos hermanos. La condena fue anunciada en audiencia, pero la cantidad exacta de años de prisión todavía debía ser establecida en la siguiente etapa judicial.

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