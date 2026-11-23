Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo ataque con drones explosivos volvió a estremecer a la población del Cesar, esta vez en el municipio de Curumaní, donde la estación de Policía fue blanco de explosivos lanzados desde el aire durante la mañana del lunes 23 de noviembre. Según la información conocida y divulgada por medios nacionales, en el barrio El Paraíso, ubicado junto a la vía nacional, se escucharon más de siete detonaciones, lo que generó pánico y temor entre los habitantes de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

La situación llevó a que el alcalde Hermes Martínez pidiera a toda la comunidad mantener la calma y, sobre todo, permanecer dentro de sus viviendas mientras las autoridades atendían la emergencia. El mandatario local insistió en que la ciudadanía debía evitar acercarse a la estación policial debido a los riesgos existentes y para facilitar el trabajo de inspección y verificación que adelantaban las autoridades encargadas del orden público.

Las primeras pesquisas buscaban determinar el número exacto de explosiones y el impacto sobre las instalaciones y las viviendas cercanas, ya que la cifra inicial de detonaciones era imprecisa. Ante lo ocurrido, la Gobernación del Cesar confirmó, según la información, el desplazamiento inmediato del secretario de Gobierno departamental, Eduardo Emilio Esquivel López, junto a integrantes de la Fuerza Pública, con el objetivo de acompañar y coordinar las labores de respuesta y brindar seguridad a la comunidad afectada.

En las horas posteriores al ataque, las autoridades aún analizaban si las explosiones causaron heridos o daños materiales considerables, a la espera de un reporte oficial que permitiera establecer un balance claro de lo sucedido. Por el momento, la información disponible no daba cuenta de víctimas ni del tipo de daño generado en la estación de Policía de Curumaní, pero la tensión en la región era palpable.

Este ataque no es un hecho aislado. Se inscribe en una jornada violenta que en días recientes ha golpeado al departamento del Cesar y a otras regiones del país. Un día antes del ataque en Curumaní, el Batallón Especial, Energético y Vial número 2 en La Jagua de Ibirico fue blanco de otro atentado que dejó como saldo un soldado muerto, identificado como Estivinson José Epieyú Pushaina, y 12 militares heridos. Así mismo, la madrugada del lunes se registró un ataque con drones explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, donde tres personas resultaron heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a los responsables del ataque en Curumaní, mientras que la población continúa a la expectativa de los avances en la investigación y de medidas que refuercen su seguridad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en la estación de Policía de Curumaní durante el ataque con drones explosivos?

Durante la mañana del lunes 23 de noviembre, la estación de Policía en Curumaní, Cesar, fue atacada con drones que llevaban explosivos. Según información recogida por medios nacionales, en el sector de El Paraíso se escucharon al menos siete detonaciones, lo que generó miedo entre los habitantes y llevó a las autoridades locales a pedir a la gente que permaneciera en sus hogares mientras se verificaba lo ocurrido y se evaluaba el impacto del atentado.

¿Quiénes están detrás de los ataques con drones explosivos en Cesar y otras regiones?

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado quiénes serían responsables de los ataques recientes con drones explosivos ni en Curumaní ni en otros lugares del departamento del Cesar. Las investigaciones continuaban en curso, pero no se contaba con información oficial sobre posibles autores o grupos responsables de estos hechos violentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.