El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Bryan Rangel Saavedra, ocurrido en Cúcuta, Norte de Santander, y envió un contundente mensaje a quienes están detrás de los ataques y las amenazas contra los funcionarios del sistema penitenciario.

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El jefe de la cartera de Justicia aseguró que el Gobierno no se dejará intimidar por estos hechos y advirtió que las autoridades buscarán a los responsables para llevarlos ante la justicia. Además, reiteró su respaldo a los trabajadores del Inpec que cumplen sus funciones en medio de la situación de inseguridad que enfrenta el sector.

El ministro Iván Cancino, en representación del presidente @ABDELAESPRIELLA, rechaza de manera categórica el asesinato del dragoneante del @INPEC_Colombia Bryan Rangel Saavedra y condena los actos violentos registrados contra el establecimiento penitenciario de Cúcuta. pic.twitter.com/P256MnExf4 — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 13, 2026

El mensaje del ministro se conoció en medio de la preocupación por los hechos violentos contra integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria, luego de que se reportaran ataques contra funcionarios del Inpec en diferentes ciudades del país.

Iván Cancino defendió a los funcionarios del Inpec

En su pronunciamiento, el ministro también insistió en que las amenazas no cambiarán la posición del Gobierno frente a quienes atenten contra los servidores públicos. Según expresó, las autoridades mantendrán su compromiso con la legalidad y con la protección de quienes trabajan en el sistema penitenciario.

“Y este es un mensaje para quienes creen que con esas conductas nos van a amedrentar: por el contrario, los vamos a perseguir. No habrá lugar de la tierra donde se puedan esconder del peso de la ley. Nosotros respaldamos la legalidad, respaldamos a la mayoría de las personas del Inpec que dan su vida y su tiempo por Colombia”, reiteró el ministro.

Con estas palabras, Cancino hizo énfasis en el respaldo institucional a los guardianes y demás funcionarios penitenciarios, al tiempo que advirtió que los ataques no impedirán que el Gobierno continúe con sus actuaciones frente a quienes cometan estos delitos.

¿Qué pasó con el dragoneante Bryan Rangel Saavedra?

El asesinato de Bryan Rangel Saavedra ocurrió en la noche de este lunes 12 de octubre, en Cúcuta. El funcionario acababa de terminar su turno de trabajo en la cárcel Modelo de la ciudad y se dirigió a una estación de servicio para abastecer de combustible su vehículo.

Mientras se encontraba en el lugar, ubicado en el sector de Prados del Este y El Escobal, fue atacado con arma de fuego por hombres desconocidos. Tras lo ocurrido, las autoridades llegaron al sitio para adelantar las primeras diligencias y establecer las circunstancias del homicidio.

El caso se sumó a otros hechos de violencia contra trabajadores del Inpec, en un contexto marcado por las alertas sobre amenazas dirigidas a integrantes del sistema penitenciario.

Por ahora, la identificación de los responsables del asesinato de Rangel Saavedra y el esclarecimiento de los motivos del ataque forman parte de las investigaciones de las autoridades.

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